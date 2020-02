Rosberg: Il faut semer le doute dans l’esprit de Hamilton

Date publiée: 25 février 2020

Nico Rosberg a déclaré qu’une «graine de doute» devait être semée dans l’esprit de Lewis Hamilton afin de le battre au Championnat du monde.

Rosberg a réussi à vaincre Hamilton au cours de la saison 2016, remportant son seul et unique titre de champion du monde par cinq points avant de partir au coucher du soleil avec la retraite.

Alors que Valtteri Bottas se prépare pour une quatrième saison en essayant de renverser son coéquipier Mercedes, on a demandé à Rosberg comment le Finlandais devrait essayer d’atteindre cet objectif.

«Je me souviens avoir réalisé que son [Hamilton’s] les défenses avaient été brisées quand il a commencé à jouer avec Snapchat lors d’une conférence de presse », a rappelé Rosberg dans une interview accordée à Auto Hebdo.

«Le lendemain, il a mal performé. Tout cela joue un rôle.

«Cela peut sembler insignifiant, mais ces choses peuvent vous perturber.

«En parlant de Lewis, il faut comprendre que plus vous l’attaquez et plus vous êtes agressif avec lui, plus il devient fort.

“Au lieu de cela, il est nécessaire d’entrer dans ses pensées, et ce n’est pas facile.

“Vous devez semer une graine de doute dans son esprit.”

Rosberg estime également que Bottas doit devenir un «obsédé» afin que Hamilton devienne pleinement conscient de la menace posée par son coéquipier.

“Valtteri doit toujours être là en tant qu’adversaire fort performant avec stabilité”, a ajouté Rosberg.

«Il doit devenir obsessionnel, pour que Lewis ressente sa présence.»

