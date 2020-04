Rosberg: J’adorerais voir huit en-têtes doubles

La Formule 1 a besoin d’au moins 16 courses pour un championnat approprié cette année, mais huit week-ends à double tête suffiraient si la pandémie COVID-19 limitait les options, a déclaré Nico Rosberg mercredi.

Le règlement exige un minimum de huit courses, mais l’Allemand, qui a battu son coéquipier Mercedes et maintenant six fois champion du monde Lewis Hamilton au titre 2016, a déclaré à . qu’il en fallait plus pour sa crédibilité.

“J’adorerais voir au moins huit doubles têtes, donc nous obtenons 16 courses parce que statistiquement, bien sûr, moins vous avez de courses, plus il est probable qu’un étranger devienne champion du monde”, a-t-il déclaré.

“Si le favori comme Lewis Hamilton a un coup de malchance qui pourrait vraiment changer les choses, ce qui n’est pas génial parce que pour un championnat, vous voulez retirer la chance autant que possible”, a-t-il ajouté.

“Vous voulez que ce soit aussi large et aussi grand que possible.”

La F1 a dit espérer organiser un championnat réduit de 15-18 courses de l’été européen dans une saison qui n’a pas encore commencé en raison de la pandémie.

Le calendrier 2020 original prévoyait un record de 22 courses.

Il y a également eu des discussions sur la poursuite de la saison jusqu’en 2021 et l’organisation de plus d’une course sur le même circuit tout en condensant les autres en deux jours pour permettre de reprogrammer plus.

Cependant, cela dépend beaucoup des pays qui sortiront du nouveau verrouillage des coronavirus et autoriseront à nouveau les événements sportifs et les rassemblements de masse.

En l’absence de véritables courses à travers le monde, une série de séries d’esports ont vu le jour pour combler le vide avec la F1 mettant également en place une série de grands prix virtuels avec certains des pilotes actuels.

Les athlètes ont également dû s’entraîner à domicile dans des conditions de verrouillage, mais Rosberg, qui se trouve actuellement à son domicile à Ibiza, a estimé que les pilotes de Formule 1 avaient plus de facilité que d’autres.

«Si vous regardez les cyclistes, vous avez (vainqueur du Tour de France) Chris Froome. Il doit faire cinq ou six heures par jour à vélo dans sa salle de bain », a-t-il dit.

«En F1, c’est un peu plus facile parce que… personne ne peut pratiquer sa conduite automobile. Donc, c’est vraiment la même chose pour tout le monde et tout ce que vous pouvez faire est de rester en forme, ce qui est un peu plus facile. “

Rosberg a déclaré qu’il aurait fait beaucoup d’esports dans leur situation.

“Ce ne sera sûrement pas un inconvénient de continuer à entraîner mon cerveau à réagir à grande vitesse à des choses qui m’arrivent dans un environnement de course”, a-t-il expliqué.

“C’est assez agréable de voir aussi comment l’esport connaît un tel boom maintenant. J’ai regardé certaines des courses et c’est incroyable d’une part à quel point cela a l’air réel et d’autre part à quel point c’est amusant.

“C’est vraiment amusant à regarder, vous pouvez en profiter donc il y a un grand avenir pour l’esport et c’est un autre grand, grand domaine qui a profité de cette crise et ça va continuer je pense après.”

