Rosberg: Je connais les faiblesses de Lewis à l’envers

Lewis Hamilton a déclaré qu’il serait une «machine» cette saison, mais l’ancien coéquipier de Mercedes et champion du monde de Formule 1 Nico Rosberg 2016 estime que le Britannique a encore des faiblesses et personne ne les connaît mieux que lui.

Le problème pour Max Verstappen de Red Bull et Charles Leclerc de Ferrari, deux candidats de premier plan pour refuser au Britannique un septième titre record, est qu’ils peuvent être difficiles à voir.

«Bien sûr, je connais les faiblesses de Lewis à l’envers. Mieux que quiconque dans le monde », a déclaré à . Rosberg, qui a pris sa retraite après avoir décroché son titre. «Chaque être humain a ses forces et ses faiblesses.

“Sa force est un talent incroyable, son éthique de travail et tout ça”, a ajouté l’Allemand dans une interview pour promouvoir une nouvelle campagne de consommation responsable pour la marque de bière et sponsor F1 Heineken qu’il a filmée avec le père champion 1982 Keke.

«La faiblesse serait un peu ces phases où il perd un peu de motivation ou les choses ne se passent pas comme ça, il abandonnera un peu et cela peut prendre quelques courses.

«Cela peut s’étendre à deux ou trois courses et c’est là qu’en tant que compétiteur vous devez vous lancer à fond et en tirer le meilleur parti. Si vous ne le faites pas, vous n’avez aucune chance. “

Hamilton, 35 ans, a remporté cinq des six derniers championnats de F1 avec Mercedes et cette année peut égaler les sept anciens de Ferrari Michael Michael Schumacher.

Au cours des trois saisons qui ont suivi la retraite de Rosberg, Sebastian Vettel de Ferrari a terminé deuxième à deux reprises devant son coéquipier finlandais Valtteri Bottas de Hamilton.

Bottas était deuxième au classement général l’année dernière, mais toujours à 87 points derrière un homme à la hauteur de ses pouvoirs et bien plus intégré à Mercedes que lorsqu’il combattait Rosberg.

“Sebastian n’a pas été en mesure d’exploiter ces (opportunités) au cours des dernières années et il avait besoin de devenir champion du monde”, a déclaré Rosberg, 34 ans. “Mais c’est difficile. C’est très, très dur. “

“Si Max a la bonne voiture, si Red Bull lui fournit une voiture aussi bonne que la Mercedes, alors Max a une chance au championnat du monde et c’est ce que nous voulons tous voir”, a-t-il ajouté.

“Mais si une personne peut rebondir, c’est Sebastian parce qu’il est l’un des meilleurs de tous les temps, c’est un quadruple champion du monde, une expérience massivement rapide et massive, travaille très dur et donc ne le compte pas . “

Vettel sera à égalité avec Leclerc après que le jeune Monégasque l’ait battu la saison dernière sur victoires, points, pôles et podiums.

Rosberg considérait Lando Norris de McLaren comme un «package surprise» possible et espérait que George Russell à Williams, l’ancienne équipe allemande et celle avec laquelle Keke avait remporté son titre, pourrait briller avec une meilleure voiture que celle de l’année dernière.

“Tout le monde aime Williams, tout le monde veut qu’ils soient de retour au front”, a-t-il déclaré à propos d’une équipe qui avait terminé dernière en 2019.

«Ils peuvent riposter. J’ai eu un excellent podcast l’année dernière avec (le directeur adjoint) Claire Williams et ce fut une belle conversation. J’ai vu beaucoup de feu en elle et cela m’a donné beaucoup de confiance qu’elle sera vraiment capable de renverser la vapeur. »

La publicité Heineken «Quand tu conduis, ne bois jamais» est la première fois que les champions du monde de F1 père et fils travaillent ensemble et Nico a qualifié cela de «belle expérience».

“Très émouvant, très amusant”, a-t-il déclaré à propos d’un endroit qui montre à plusieurs reprises que Keke prend le dessus sur son fils – même sur le court de tennis – avant d’avoir finalement à remettre les clés de la voiture. “La grande chose était que nous n’avions même pas à agir, nous pouvions être nous-mêmes.”

«Nous avons toujours joué au tennis quand je grandissais et c’était toujours un combat comme dans l’annonce. Alors oui, nous avons toujours été aussi compétitifs et c’était horrible quand mon père a gagné », a déclaré Nico.

.