Rosberg: Lewis va devenir le meilleur de tous les temps

Peu connaissent Lewis Hamilton ainsi que Nico Rosberg, le couple a été coéquipier chez Mercedes pendant trois ans, et avant cela, ils avaient été coéquipiers alors qu’ils gravissaient les échelons du sport automobile pour se retrouver ensemble en Formule 1.

Rosberg – qui a abandonné le sport le lendemain de sa victoire au titre de 2016, après avoir battu Hamilton dans un vilain combat entre les deux au cours de cette saison avec Mercedes – est en train de dire que son ancien coéquipier deviendra le pilote le plus titré de tous les temps à la fin de cette épreuve. saison et espère que certains pilotes Red Bull feront travailler le Britannique pour le titre.

Hamilton vise son septième titre et devrait battre le record de 91 victoires de Michael Schumacher en Grand Prix; le Britannique de 35 ans compte 84 victoires. Ironiquement, le grand Allemand a fait place au Britannique chez Mercedes en 2013, et le reste appartient à l’histoire.

S’adressant à l’agence de presse PA avant l’ouverture de la saison à Melbourne, Rosberg a déclaré: «Lewis est le favori absolu pour remporter le championnat – mais j’ai vraiment bon espoir que nous pourrons vivre une saison passionnante. Je suis confiant et optimiste que Red Bull et Ferrari peuvent améliorer leur jeu et être sur un pied d’égalité avec Mercedes.

Alors que les malheurs et les manigances de Ferrari sont bien documentés, personne ne sait ce que les Reds déclencheront Down Under et pour le reste de la saison. Dans le même temps, Red Bull en a parlé, Honda produisant sans relâche la puissance du jeune maestro néerlandais.

La plupart des fans neutres espèrent que Verstappen sera dans le mélange pour des raisons évidentes, Rosberg en fait partie: «Max est le seul gars en F1 qui est au même niveau que Lewis.

«Il a ce talent exceptionnel très rare que Lewis a – un talent unique dans une génération – et s’il a la bonne voiture, il ne fait aucun doute qu’il sera un concurrent pour le championnat cette saison. Mais vous ne pouvez pas dire que Max est un meilleur pilote que Lewis.

“Lewis va devenir le meilleur de tous les temps, vous ne pouvez donc pas du tout le dire”, a expliqué Rosberg.

