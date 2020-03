Ross Brawn salue la réponse à la crise du GP d’Aus

Date publiée: 13 mars 2020

Malgré la gestion chaotique de l’annulation du Grand Prix d’Australie, le directeur général de la F1, Ross Brawn, pense que toutes les parties ont fait un «bon» travail.

L’événement a finalement été annulé quelques heures avant le début du FP1 et lorsque les fans faisaient déjà la queue aux portes pour entrer dans Albert Park.

Douze heures plus tôt, McLaren avait annoncé son retrait de l’événement d’ouverture de la saison 2020 après qu’un de ses travailleurs eut été testé positif pour le coronavirus.

C’était une situation qui a duré trop longtemps, mais Brawn, qui a dit qu’il avait “une heure de sommeil”, a salué la réponse en raison de toutes les parties impliquées dans la décision finale – le PDG de F1, Chase Carey, volait de retour en Australie au temps après les pourparlers de crise au Vietnam, tandis que le président de la FIA, Jean Todt, était à un dîner de fantaisie avec le Hainaut Business Club.

S’adressant au site Web de F1, Brawn a déclaré: «Nous venons d’avoir tellement de problèmes à résoudre.

«Nous devions rassembler les équipes, tenir une réunion. Tout cela prend du temps.

“Vous ne pouvez pas simplement prendre une décision, vous avez tellement de facteurs à prendre en compte.

«C’était une période assez stressante, et je pense que si nous avons tout réglé en 12 heures, sur quelque chose d’aussi important, c’était bien.»

Beaucoup se sont demandé pourquoi l’événement devait se produire en premier lieu, y compris le champion du monde en titre Lewis Hamilton qui a été “surpris” et n’a pas hésité à critiquer les responsables.

Mais Brawn a déclaré qu’au moment où la situation s’était aggravée, la F1 était sur un «navire qui avait navigué».

“Nous avons un grand impact sur l’économie ici, et cela a un impact sur notre économie”, a-t-il déclaré.

«La Formule 1 doit fonctionner. Nous devons le faire fonctionner.

«Nous avons donc examiné la situation dans son ensemble et lorsque nous avons décidé d’aller de l’avant, cela semblait un peu différent de ce à quoi il ressemble maintenant.

“Ce qui surprend probablement tout le monde, c’est l’expansion rapide de ce problème. L’escalade des cas, certainement dans des pays comme l’Italie où elle est devenue presque verticale, personne, je pense, n’aurait pu s’attendre à cela ou le prévoir.

«J’ai parlé à plusieurs reprises avec Mattia Binotto chez Ferrari au cours des dernières semaines, et son humeur a changé par rapport à ce qu’il voyait en Italie et à ce que nous devons regarder en Italie.

«Nous étions en quelque sorte sur ce navire qui a navigué et nous étions optimistes que nous pourrions le traverser, que nous pourrions commencer la Formule 1, et que nous pourrions avoir une grande course, et apporter un peu de soulagement dans les moments difficiles.

“Une fois que nous avons eu le cas positif ici, et une fois qu’une équipe n’a pas pu courir à cause de cela, alors nous avons clairement eu un problème que nous devions résoudre.”

Ces événements ont jeté de sérieux doutes sur le Grand Prix de Bahreïn prévu le week-end prochain ainsi que sur le premier Grand Prix du Vietnam, et Brawn a admis que les conséquences se feront sentir au-delà de l’Australie.

“Les équipes survivent grâce à leur financement des courses, donc cela aura un impact sur les budgets de l’équipe pour l’avenir”, a-t-il expliqué.

«Cela aura un impact sur notre économie en tant qu’entreprise. Chaque course que vous perdez, cela a un impact.

“Il y a une bonne résilience en Formule 1 et nous avons des plans pour reconstruire la saison, en essayant d’accueillir autant de courses perdues [April’s Chinese GP has also been postponed].

«Les gens doivent maintenant faire preuve de tolérance quant à la façon dont nous construisons la saison pour le reste de l’année.»

