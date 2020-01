Rossi «soulagé» Fernnado Alonso n’a pas remporté le Dakar

Date publiée: 27 janvier 2020

Alexander Rossi admet qu’il a été “soulagé” Fernando Alonso n’a pas gagné le Dakar de cette année car cela prouve qu’il n’est pas facile de sauter entre les séries.

Le double champion du monde de F1, Alonso, a passé la majeure partie de 2019 à s’entraîner pour le Dakar et à s’adapter aux courses sur dunes de sable au lieu de tarmac.

L’Espagnol s’est aligné au Dakar 2020 sur une Toyota Hilux et, alors qu’il avait de bons résultats d’étape, a terminé 13e au classement général.

Il était à plus de cinq heures à la dérive du vainqueur du rallye Carlos Sainz avec des chutes et des roulis gênant ses efforts.

Rossi était reconnaissant à l’Espagnol de ne pas avoir gagné.

L’ancien pilote de F1 a déclaré dans une interview à Racer: «J’étais un peu soulagé qu’il ne l’ait pas fait, car cela montre simplement que oui, il est l’un des meilleurs pilotes de course au monde, mais cela ne signifie pas que vous pouvez il suffit d’entrer dans une catégorie où ces gars l’ont fait pendant toute leur vie et de se présenter et de les battre.

“Cela n’existe pas vraiment.”

Rossi a lui-même tenté sa chance lors de rallyes, participant à deux reprises à la Baja 1000 au Mexique.

Cette année, il a fait rouler son camion tout-terrain Honda Ridgeline dans un fossé sur le toit du camion.

Il a essayé de continuer mais a été contraint de retirer la Honda.

Il a ajouté à propos d’Alonso: «Je voulais le voir bien faire; Je ne veux pas le voir gagner parce que ça m’énerverait!

“J’ai fait de la Baja maintenant deux fois, je n’ai pas gagné ma classe, donc ça m’ennuierait vraiment s’il partait faire sa première course dans le désert et la gagnait.”

