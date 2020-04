Royauté de course: Prince Bira de Siam

L’expression «Racing Royalty» pourrait être interprétée de deux manières différentes. Regarder la royauté au sens propre à travers la gamme de pilotes affiliés à la noblesse et au-delà, ou en tant que légendes de la course telles que Senna et Schumacher et leur vaste influence sur le sport.

Cette royauté de course est très axée sur le premier – et dans ce cas particulier, sur le prince Birabongse Bhanudej Bhanubandh, ou Bira pour faire court. Et non, contrairement à certains, Prince n’était pas un nom de scène. Le prince Bira était en fait un prince du Siam, ou la Thaïlande moderne.

À l’âge de 13 ans, Bira a été emmené en Europe pour terminer ses études au prestigieux Eton College au Royaume-Uni. Le décès prématuré de sa mère dans sa jeunesse signifiait que lorsque son père était également décédé alors que Bira était à Eton, le jeune prince était resté un orphelin vivant avec son cousin le prince Chula Chakrabongse.

Après avoir obtenu son diplôme à Eton, Bira est resté incertain de la direction à prendre dans la vie et après s’être essayé et abandonné ensuite les études de sculpture, le prince s’est tourné vers la course automobile avec l’équipe White Mouse du cousin Chula. Dans le temps de paix restant de 1935 à 1939, Bira a couru à travers l’Europe, où ses résultats pour la plupart, ont volé sous le radar.

Bira a cependant remporté la Coupe de Prince Rainier 1936 à Monte-Carlo au volant d’une ERA R5B, avant de remporter quatre autres courses Libre cette saison, parmi lesquelles il a également piloté une Maserati 8CM à une cinquième et troisième respectivement à Donnington et Brooklands.

White Mouse Racing a ensuite acquis le Delage de Dick Seaman lorsque l’Anglais a signé avec Mercedes en 1937. Les princes ont investi considérablement dans la mise à niveau du Delage et sont allés jusqu’à acheter un deuxième Delage en embauchant Lofty England, qui a ensuite dirigé l’équipe Jaguar, comme directeur. Cet investissement a cependant freiné l’effort de l’équipe en ERA, la préparation de la course et, finalement, les résultats en ont souffert.

Juste avant le début de la guerre, Bira a rejoint Raymond Sommer pour piloter une Alfa Romeo 6C 2500SS dans les 24 heures du Mans de 1939, mais le duo s’est retiré après 173 tours, à seulement deux tours des 175 dont ils avaient besoin pour se classer en tant que finisseur à 70 ans. % de la distance parcourue par les vainqueurs Jean-Pierre Wimille et Bugatti Type 57C 249 de Pierre Veyron.

Inévitablement, la guerre a forcé la fermeture du sport automobile, comme c’est le cas actuellement, mais cela n’empêcherait pas Bira de revenir une fois le conflit apaisé et en 1950, le Prince de Siam a rejoint le nouveau Championnat de Formule 1 au volant de la Maserati 4CLT d’Enrico Platé. Bien qu’il ait pris sa retraite lors de la première course à Silverstone, Bira a terminé premier avec une belle cinquième place au deuxième tour derrière Alfa Romeo de Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari dans une Ferrari, Maserati de Louis Chiron et Ferrari de Raymond Sommer à Monaco, un résultat qui a suscité des applaudissements universels. de la communauté des courses.

Comme beaucoup de ses rivaux, l’équipe a sauté l’Indy 500 avant de revenir pour le Grand Prix de Suisse, où Bira a encore une fois impressionné avec plus de points en quatrième position derrière l’éventuel champion du monde Giuseppe Farina et Alfa Romeo de Luigi Fagioli et Talbot-Lago de Louis Rosier. Sa saison s’est terminée à la retraite en Italie, mais le prince Bira en avait fait assez pour terminer sa première saison et celle de Formule 1 à une splendide huitième place du Championnat du Monde – un début impressionnant en F1 étant donné que l’équipe n’a participé qu’à quatre des sept manches, avec Bira ne finissant que deux.

Bira est entré dans un OSCA 4500 sous sa propre équipe Ecurie Siam en 1951, mais il n’a couru qu’en finale de la saison en Espagne, mais son retour en F1 a été de courte durée avec des problèmes de moteur après un seul tour. 1951 a toutefois été une bonne année pour le prince dans des courses hors championnat, car Bira a remporté le trophée Richmond de Goodwood contre Stirling Moss, Reg Parnell et Duncan Hamilton.

Bira a conduit pour quatre équipes différentes entre 1952 et 1954, avant de s’installer et d’acheter une Maserati 250F pour sa propre équipe à nouveau au milieu de 1954, avec laquelle il a marqué ses derniers points avec un autre quatrième de sixième sur la grille de Reims en France – le plus haut placé des coureurs Maserati. Bira s’est ensuite rendu en Nouvelle-Zélande, où il a remporté le Grand Prix d’Ardmore, avant de se retirer de la course automobile, lorsqu’il a changé de quatre roues pour que personne ne se mette à naviguer, représentant la Thaïlande aux Jeux Olympiques de 1956, 1960, 1964 et 1972 .

Le prince Birabongse Bhanudej Bhanubandh du Siam est décédé des suites d’un arrêt cardiaque lors d’un déplacement à la station de métro Barons Court de Londres le 23 décembre 1985. Sa carrière en Formule 1 a peut-être été de courte durée dans une certaine mesure, mais une étude universitaire ultérieure qui a pris l’influence du conducteur et des deux compte tenu de ses succès variables et souvent inattendus contre toute attente, le Prince Bira a été classé comme le 43e meilleur pilote de F1 de l’histoire du sport.

