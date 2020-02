RTL se retire de la diffusion du Grand Prix du Vietnam

Date publiée: 20 février 2020

Le Grand Prix du Vietnam se poursuit peut-être, mais RTL est le premier grand diffuseur à décider qu’il ne se rendra pas là-bas en raison des craintes des coronavirus.

Le Grand Prix de Chine a été reporté car le virus mortel continue de se propager et, alors que la Formule 1 cherche à exécuter un calendrier réduit de deux jours plus tard dans l’année, le résultat le plus réaliste est que le statut passe de reporté à annulé.

Avec la course de Shanghai en suspens, pour l’instant, les attentions se sont tournées vers le Vietnam voisin, qui doit organiser sa course inaugurale le 5 avril.

Une grande quarantaine est actuellement en place près de la capitale, Hanoi, mais le directeur adjoint du tourisme du Vietnam, Tran Trung Hieu, a déclaré officiellement que la course se déroulait comme prévu et ne serait ni reportée ni annulée.

Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que tout le monde est toujours prêt à y aller et RTL couvrira plutôt le Grand Prix de chez lui en Allemagne.

“Nous avons un haut niveau de responsabilité envers nos employés”, a déclaré Manfred Loppe, patron de RTL Sports, cité par grandpx.news.

«Après un examen attentif, nous pensons que dans les signalements à Hanoi, les risques pour leur santé semblent trop importants.

“Nous sommes arrivés à cette décision après avoir interrogé de nombreux points d’information, et le résultat est que nous n’avons pas reçu ce que nous considérions comme une évaluation fiable de la situation sur place.”

La position de RTL pourrait bien créer un précédent pour les autres grands diffuseurs à l’approche du week-end de la course au Vietnam.

