Rubens Barrichello recule de plusieurs années dans The Race Esports Event

Date publiée: 4 avril 2020

Rubens Barrichello a remonté les années avec une victoire dominante dans la course Legends à grille inversée de l’événement Esports de The Race.

Le Brésilien était l’un des nombreux grands noms en lice dans le trophée des légendes, aligné aux côtés de Jenson Button, Emerson Fittipaldi, Juan Pablo Montoya et Tonio Liuzzi.

La compétition a débuté avec une course de cinq tours autour de l’ancienne piste IndyCar NOLA, avec chaque pilote dans une voiture Brabham F1 des années 1970.

Jan Magnussen, le père de l’actuel pilote Haas, Kevin, a remporté la victoire, tandis que les anciens coéquipiers de Brawn Barrichello et Button ont terminé côte à côte en P8 et P9, derrière Montoya qui s’est faufilé dans les six premiers.

Button courait aussi haut que P4 avant d’entrer en collision avec Emanuel Pirro et d’abandonner l’ordre. Cependant, cela signifiait que Barrichello et lui avaient une position de départ idéale pour la course en grille inversée qui a suivi.

Le Britannique a été pris dans le carnage du premier virage et s’est retrouvé immédiatement en P13. Barrichello a cependant réussi à éviter les ennuis et a dépassé Max Papis pour prendre la tête au virage 1 au début du deuxième tour.

Il a ensuite rapidement creusé l’écart avec le reste du peloton, étant à deux secondes du tour 3. Derrière lui, Papis a été touché par Pirro et est retombé en P10, juste derrière Button.

Button a continué de profiter des incidents devant lui pour se retrouver en P6 derrière Fittipaldi juste avant le début du dernier tour et a montré qu’il savait toujours comment courir avec une passe nette sur le double champion du monde de F1.

En tête, Barrichello avait ouvert son avance à 2,7 secondes sur Pirro et franchi la ligne d’arrivée pour prendre confortablement sa première victoire en Esports. Button a terminé en P%, tandis que Montoya et Fittipaldi ne pouvaient gérer que P11 et P15 respectivement, la lettre tombant de P6 dans le dernier tour.

Dans l’autre grand événement Esports de la course de la journée, la Coupe All-Star, qui comprend Stoffel Vandoorne et Esteban Gutierrez, le pilote professionnel Esports Kevin Siggy a remporté la victoire. Vandoorne a terminé en P7, Gutierrez en P14, tandis que Mike Epps était le pilote de course réel le plus performant, avec P6.

