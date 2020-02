Russell: Je suis confiant que nous pouvons aller courir cette année

George Russell était le premier sur la bonne voie pour le début des tests de pré-saison mercredi et a semblé positif par la suite alors que son équipe de Formule 1 Williams se mettait à bannir les fantômes d’une terrible campagne 2019.

Ils ont terminé la saison dernière, malgré le même moteur que les champions Mercedes, et avec un seul point pour leurs efforts en 21 courses.

Russell, une recrue l’année dernière, a indiqué qu’un matin avait déjà beaucoup contribué à rétablir sa confiance.

“Il est certain que le comportement général de la voiture est bien meilleur”, a déclaré le journaliste de 22 ans aux journalistes.

«Dès le premier tour aujourd’hui, j’avais confiance pour pousser la voiture à la limite alors que l’année dernière ce n’était pas une bonne impression dans les premiers tours. C’était assez effrayant de conduire l’an dernier dans les premiers tours et d’essayer de renforcer cette confiance. »

Le temps au tour de Russell lors de la séance du matin était d’une minute 18,168 secondes sur la piste molle – 0,9 seconde plus rapide que le temps qu’il avait réalisé en qualifications pour le Grand Prix d’Espagne sur le même circuit en mai dernier.

Il a parcouru 73 tours, soit plus qu’une distance de course, et a été le sixième plus rapide des 10 pilotes à l’heure du déjeuner, bien que les temps ne signifient pas grand-chose à ce stade et le Britannique a rapidement mis les choses en perspective.

«Une belle voiture à conduire est une voiture rapide… peu importe comment vous vous déplacez sur les genoux tant que c’est rapide. C’est tout ce qui compte », a-t-il déclaré. “Il s’améliore dans ce domaine et maintenant nous devons juste voir si nous avons réussi à briser suffisamment d’appuis sur la voiture pour rivaliser avec ceux qui nous entourent.”

Russell a déclaré que quitter la voie des stands en premier n’était pas une coïncidence. «C’était psychologiquement important pour nous tous, et pour tous ceux qui travaillaient jour et nuit à l’usine, de voir leur voiture sortir en premier», a-t-il déclaré.

Le Britannique a déclaré que la voiture avait l’air d’une amélioration par rapport au modèle de l’année dernière, que la qualité de construction était nettement meilleure et que les pièces étaient correctement ajustées.

«Je pense que tout le monde est content d’être dans cette position. Tout le monde a été un peu perdu l’année dernière parce qu’il n’y avait pas de travail à faire car il n’y avait pas de voiture ici », a-t-il déclaré.

«L’année dernière a été une année de construction de caractère, mais je suis confiant que nous pouvons aller courir cette année et nous amuser un peu plus que l’an dernier. C’est ce que nous recherchons tous. “

.