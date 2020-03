Russell: Latiffi est la recrue la plus préparée que la F1 ait jamais eue

Nicholas Latifi sera dans une classe à part lorsque le Canadien fera ses débuts en Formule 1 avec Williams au Grand Prix d’Australie à Melbourne le 15 mars.

Malgré la conduite de la dernière équipe de 2019 et l’interdiction de changer de pilote au cours de la campagne, le seul nouveau venu sur la grille de départ de la F1 2020 semble déjà en quelque sorte gagnant.

“Il est recrue de l’année, non?” a plaisanté le directeur adjoint de l’équipe, Claire Williams.

Le Canadien d’origine iranienne, né à Montréal et basé à Toronto, est diplômé de Formule 2, où il était finaliste la saison dernière, mais le joueur de 24 ans a déjà des années d’expérience en F1.

Pilote de réserve pour Williams l’année dernière, il a participé à 11 séances d’essais libres et testé par le passé pour Renault et Force India, aujourd’hui disparue, une équipe qui renaît sous le nom de Racing Point, propriété du Canada.

Il y a également eu des séances privées sur les machines Mercedes Formula 1.

“Il est probablement la recrue la plus préparée que la F1 ait jamais eue”, a commenté son coéquipier et champion de F2 2018 George Russell, un pilote soutenu par Mercedes qui avait également conduit de nombreuses voitures de F1 avant son arrivée en 2019.

«Il est incroyablement préparé. Et il va être un pilote difficile à battre, donc il va me garder sur mes orteils. Je vais pousser. Sur le papier, c’est une recrue, mais la réalité est qu’il ne l’est pas, et il va certainement être difficile à battre. Je suis donc prêt à relever le défi et j’ai hâte à la bataille. “

Latifi a passé plus de quatre ans en GP2 / Formule Deux, contrairement à Russell qui a accédé au titre à la première tentative dans un domaine qui comprenait le pilote actuel de McLaren Lando Norris et le Red Bull d’Alexander Albon.

L’année dernière, le fils du riche homme d’affaires a remporté quatre courses, a terminé deuxième trois fois et en a obtenu un tiers. Ce n’était pas une surprise lorsqu’il a remplacé le Polonais Robert Kubica, décédé à Williams.

«Le fait que je sois la seule recrue, cela ne change pas grand-chose pour être honnête», a déclaré Latifi, qui court avec une licence américaine et le numéro six, en clin d’œil aux indicatifs régionaux de Toronto 416 ou 647. .

«J’ai couru contre pas mal d’autres gars sur la grille, probablement plus de la moitié de la grille, donc dans ce sens, ce n’est pas tout nouveau pour moi. Ce n’est pas comme sauter dans quelque chose d’inconnu. Le fait que je sois la seule recrue est exactement ce que c’est. Je me sens vraiment aussi bien préparé que possible. »

Latifi est une quantité connue grâce aux tests, mais il reste à voir à quel point il sera bon dans les conditions de course et par rapport à son coéquipier très bien noté. Ensemble, ils constituent la composition la moins expérimentée de toute équipe.

“Nous savons qu’il (Russell) va être rapide, donc il va être une excellente référence pour moi”, a déclaré le Canadien. “Je sais que George est l’un des meilleurs sur la grille, donc j’ai hâte de voir comment je m’en sortirai.”

Williams, autrefois dominant, n’a marqué qu’un point l’an dernier, et seulement sept en 2018, mais a soulevé des espoirs de récupération avec des temps de compétition plus compétitifs.

Claire Williams a déclaré aux journalistes lors du premier test que l’équipe comprenait Latifi en tant que pilote, mais «tant que nous n’arriverons pas aux premières courses, nous ne comprendrons pas vraiment d’où il vient par rapport à la compétition.

“Il a certainement les bons ingrédients à l’extérieur du cockpit, nous l’avons vu. Il les a démontré au cours de l’année dernière, il est techniquement très capable, il est motivé et engagé autant que George », a ajouté le chef adjoint de l’équipe.

