Russell « un peu dégoûté » pour ne pas atteindre le Q2 · .

Dans le tour d’horizon: George Russell dit qu’il ne s’attendait pas à être si près d’atteindre le T2.

Russell est arrivé dans un dixième de seconde après avoir atteint le deuxième tour des qualifications:

Je pense que si nous avons cloué le sillage, nous aurions pu l’obtenir, je pense. J’ai un très bon slipstream d’Alex [Albon] sur la session précédente. Mais la piste s’améliore évidemment constamment. Je suis allé plus vite au général, mais j’ai perdu deux dixièmes de suite. Comme je l’ai dit, si tout le monde avait le sillage parfait, peut-être qu’ils seraient tous dans la même position. Mais néanmoins, c’est agréable d’être en quelque sorte ici et de dire, dans un autre P19.

Citations: Dieter Rencken

