Sac McLaren encore un nouveau sponsor

Date publiée: 9 mars 2020

McLaren fait plus de démarches commerciales avec l’arrivée d’un autre nouveau sponsor sous la forme de Buzz and Co.

La société de conseil en investissement et marketing est la dernière d’une série de nouveaux arrivants à rejoindre l’équipe de Woking au cours de la morte-saison après une campagne très réussie en 2019 où ils ont terminé les meilleurs du reste au Championnat des constructeurs.

“Ce nouveau partenariat innovant avec Buzz & Co nous permettra d’approfondir nos liens avec les entreprises et les fans sur notre marché clé du Japon”, a déclaré le PDG de McLaren, Zak Brown.

«Je suis heureux d’accueillir Daisuke-san dans notre équipe élargie et j’ai hâte de prendre la piste ensemble cette saison.»

Daisuke Hasegawa, consultant vice-président senior du développement des partenariats McLaren, Japon, a ajouté:

«McLaren était mon équipe préférée lorsque j’ai assisté pour la première fois à un Grand Prix à Suzuka en 1987. Ils ont un passé glorieux et je crois que notre partenariat a un avenir passionnant!»

Buzz and Co rejoint les groupes FAI Aviation et Unilever en tant que nouveaux partenaires de McLaren. Le logo figurera sur la plaque d’extrémité arrière de l’aile arrière de la nouvelle McLaren MCL35.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.