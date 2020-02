Sainz: Difficile de rivaliser avec ses rivaux pour obtenir l’aide d’équipes plus grandes

Carlos Sainz, de McLaren, a frappé certains de ses rivaux de milieu de terrain, suggérant que les partenariats étroits qu’ils entretiennent avec les avant-gardistes les rendent «difficiles» à concurrencer.

L’Espagnol, qui a terminé sixième le plus rapide avec 161 tours effectués lors de la première journée d’essais à Barcelone, n’était pas trop content de voir certaines des voitures qui contesteront le statut de «meilleur du reste» de son équipe à la recherche étrangement similaire aux vainqueurs de l’année dernière.

«Vous pouvez voir que certaines des plus petites équipes reçoivent beaucoup d’aide des plus grandes équipes. Donc, s’ils viennent ici avec une voiture très similaire à la Red Bull de l’année dernière ou à la Mercedes de l’année dernière, il sera très difficile pour McLaren de le faire [big] une étape », a-t-il déclaré à RaceFans.

“Nous ne dépendons donc pas de ce que font les autres. Nous dépendons de ce que nous pouvons faire. Et pour le moment, nous ne pouvons que nous concentrer sur nous-mêmes, continuer à faire les étapes que nous faisons. Comme le [MCL]35 voitures sur la piste et faisant beaucoup de tours, et sentant la voiture déjà meilleure que l’année dernière le premier jour, et ouvrant des fenêtres de développement.

“C’est la seule chose que nous pouvons faire pour le moment et nous ne pouvons pas penser à ce que font les autres.”

L’un des principaux points à retenir de mercredi, on a beaucoup parlé des similitudes entre le RP20 de Racing Point et la Mercedes W15 de l’année dernière, tandis que l’AT01 d’AlphaTauri a été ouvertement décrit comme un fac-similé du Red Bull de l’année dernière.

Néanmoins, Sainz a maintenu qu’il est satisfait des performances de son MCL35, tout en réitérant que les objectifs de son équipe restent beaucoup plus élevés à long terme.

«Nous avons frappé le sol en courant ce matin. Nous étions très rapidement dans notre plan de course et la chose positive est que nous avons terminé chaque tour que nous avions prévu », a-t-il déclaré. “Fondamentalement, nous ne pourrions pas faire plus de tours car il n’y a plus de pneus disponibles. Nous n’avions pas un seul problème dans la voiture de fiabilité, ce qui signifiait que nous avons terminé la journée en faisant des arrêts au stand et certains démarrent avec pas beaucoup plus.

«Je suis donc très, très heureux et le sentiment avec la voiture était également positif. C’était vite sorti de la boîte, je me sentais à l’aise avec ça et nous avons frappé la piste et commencé à tester les choses très rapidement.

«Une équipe comme McLaren a toujours de la pression à livrer. McLaren est l’une des meilleures équipes de l’histoire de la Formule 1 et nous savons que quatrième, cinquième n’est toujours pas là où McLaren veut être.

«Mais McLaren sait également que nous en sommes encore très tôt à ce nouveau projet que nous nous sommes mis en place et nous envisageons de nouveau l’objectif à moyen et à long terme de se battre pour les postes de tête. C’est très difficile à dire pour le moment. “

