Sainz et Norris mettront à profit leur expérience de 2019 pour obtenir de bons résultats pour McLaren

Après avoir pris la quatrième place du championnat des constructeurs l’an dernier et avoir effectué de bons essais hivernaux à Barcelone, les pilotes McLaren Carlos Sainz et Lando Norris sont prêts à concourir à Melbourne et à presser complètement le nouveau MCL35.

Carlos Sainz – Voiture # 55

Résultats du GP d’Australie 2018: Rang: 18e – Course: Non terminé

“La saison commence maintenant! Enfin, nous allons mettre à l’épreuve tout le travail acharné que nous avons accompli en pré-saison, tant en usine qu’en hiver à Barcelone. Pendant ces six jours d’essais, nous avons bien compris la voiture, même si vous ne pouvez jamais être sûr de l’emplacement exact de vos rivaux jusqu’à la première course.

Ce dont je suis sûr, c’est que nous sommes prêts à relever le défi. La passion des fans, l’atmosphère qui entoure le circuit et la tension lorsque la lumière s’éteint se traduisent par un grand week-end. J’ai hâte de courir sur la piste pour la première fois cette saison. “

Lando Norris – Voiture # 4

Résultats GP d’Australie 2018: Classement: 8ème – Course: 12ème

“J’ai hâte de recommencer la compétition et cette fois je le fais avec l’avantage d’avoir une année d’expérience. Ma première saison a bien commencé ici en 2019 mais, comme toujours, je cherche à m’améliorer dans tous les domaines. Je me sens avec Je suis beaucoup plus confiant cette saison que l’an dernier et j’ai hâte de prendre le volant.

Ce circuit et l’atmosphère sont uniques. En tant que circuit de rue, vous vous approchez très près des murs dans certaines zones du parcours et le courage est récompensé. Les fans m’ont accueilli chaleureusement l’année dernière, donc je suis ravi de revoir tout le monde. Nous avons travaillé très dur pendant l’hiver et les tests de pré-saison, nous sommes donc prêts à recommencer. J’ai hâte que la saison 2020 commence, il semble que ça va être une année passionnante. “

Andreas Seidl – Chef d’équipe

“Nous allons en Australie préparés et excités pour le début d’une autre saison. Après des tests de pré-saison réussis, nous nous sentons prêts à relever le défi de 2020 mais nous savons où nous devons nous concentrer. Le Grand Prix d’Australie est la première occasion de voir à quel point toutes les équipes sont compétitives sans bizarreries de test, il y a donc beaucoup à apprendre. Nous voulons commencer fort à Albert Park et créer une plate-forme solide pour le reste de l’année. Il est essentiel d’améliorer notre compréhension du MCL35 plus tôt dans la saison avoir une évolution positive.

Ce sera la première fois que je visiterai Melbourne avec McLaren, donc j’ai hâte de voir tous les fans et de s’imprégner de l’atmosphère. Démarrer la saison avec des courses consécutives est toujours un défi, mais grâce au travail acharné de toute l’équipe à la fois à l’usine et au sein de l’équipe de course, nous sommes prêts pour les deux premières courses. Avec Carlos et Lando, nous sommes prêts à recommencer en 2020. ”

