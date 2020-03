Sainz négatif, envoie des «gros câlins» aux membres de McLaren

Date publiée: 18 mars 2020

Test négatif pour le coronavirus, Carlos Sainz a révélé qu’il resterait isolé et envoie un «gros câlin» à tout le personnel McLaren en quarantaine en Australie.

McLaren a interrompu le Grand Prix d’Australie après que l’équipe eut enregistré le premier test positif de coronavirus du paddock.

Une seconde a depuis été ajoutée après qu’un membre de l’équipe Pirelli eut été testé positif.

McLaren s’est immédiatement retiré du Grand Prix, déclenchant une série de réunions qui ont finalement pris fin avec la fin de la course.

Alors que le paddock était emballé, 15 membres de l’équipe McLaren sont restés à Melbourne dans l’isolement, le chef d’équipe Andrea Seidl restant dans le pays pour soutenir son personnel.

Sainz a pris le Twitter pour souhaiter bonne chance à ceux qui restent.

«Je voulais juste envoyer un message à tous les mécaniciens, aux gens qui sont restés là-bas en Australie, en leur envoyant de bonnes vibrations, en leur envoyant beaucoup de positivité, en leur envoyant un gros câlin, parce que je suis sûr que nous allons tous partir cette quarantaine dès que possible », a-t-il déclaré.

«Et dès que nous aurons terminé, nous reprendrons les affaires.

«Et dès que ce virus sera terminé, nous reprendrons la course. J’ai hâte d’être honnête.

«Les courses me manquent, les voyages autour du monde avec mon équipe me manquent.

“Mais au final, vous savez, c’est quelque chose qui passera, quelque chose que nous devons surmonter le plus tôt possible et pour cela, mieux rester à la maison, mieux rester en quarantaine et ne pas faire grand-chose.”

L’Espagnol a été testé pour le virus, révélant qu’il est négatif.

🦠 NÉGATIF ​​DANS COVID-19

💪🏼 POSITIF EN ATTITUDE

Après ce qui s’est passé en Australie. J’avais besoin de faire le test COVID-19 et je suis très content car les résultats sont négatifs. En réalité, cela ne changera pas grand-chose, car je vais continuer en quarantaine. #Stayathome pic.twitter.com/lrhf4lP7tb

– Carlos Sainz (@ Carlossainz55) 17 mars 2020

Sainz, cependant, reste isolé, tout comme le reste de l’équipe McLaren qui s’est rendue à Melbourne.

«Pour le moment, je me sens parfaitement bien, mais comme vous le savez, cela ne signifie pas nécessairement que je ne suis pas infecté ou que je ne peux pas développer les symptômes à l’avenir.

«Pour le bien de tous, il est très important d’être responsable et de suivre les directives des experts.

«Ça a été quelques jours occupés à essayer d’organiser ma vie depuis lors.

“Évidemment, je m’ennuie un peu. Je veux dire, je suppose que tous ceux qui font cette quarantaine s’ennuient un peu.

“Mais en même temps, j’essaie de faire du sport, j’essaie de me tenir occupé et de faire le genre de choses que je ne ferais jamais à cause de tant de voyages.”

