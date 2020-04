Sainz pourrait rejoindre le GP virtuel de F1 ce week-end, Grosjean plus tard · .

Deux autres pilotes de Formule 1 prévoient de participer aux futures manches de sa série officielle de Grand Prix Virtuel.

La Formule 1 a annoncé aujourd’hui que six membres de la catégorie actuelle participeront à la troisième manche de la série ce week-end, aucun nouveau pilote n’étant entré depuis la précédente épreuve. Cependant, Carlos Sainz Jnr a déclaré qu’il espérait rejoindre la série et pourrait le faire à temps pour la course de dimanche.

“Je viens de recevoir mon simulateur où je peux jouer au jeu de F1 et à certains iRacing”, a-t-il déclaré à Sky hier.

“Le jeu de F1 que je suis impatient d’essayer de rejoindre ce week-end, mais je ne l’ai pas encore confirmé parce que j’ai des problèmes avec la pédale de frein. J’essaie de le calibrer pour qu’il soit décent, au moins. Mais dès que j’aurai terminé, je me joindrai. “

Le coéquipier de Sainz, Lando Norris, a participé aux deux premiers grands prix virtuels, mais a été frustré par des problèmes de connexion. Williams est la seule équipe à avoir inscrit ses deux pilotes de course pour l’une ou l’autre des courses organisées jusqu’à présent.

Grosjean a acquis une nouvelle plate-forme de simulation.Sainz a participé à d’autres événements Esports pendant la pause. “Je suis un ambassadeur de Gran Turismo, donc je m’occupe de Gran Turismo ici en Espagne, je fais beaucoup de courses en ligne ici pour la charité.”

Participer à des courses en ligne “me permet de rester compétitif”, a déclaré Sainz. «J’adore la compétition. Même dans les simulateurs, je suis tellement nerveux dans un tour de qualification ou dans un départ de course. C’est ce qui m’alimente et ce qui me fait me coucher en disant “au moins, je suis compétitif depuis un petit moment”.

«Je déteste être plus lent que les joueurs professionnels de Gran Turismo, ils sont encore quelques dixièmes plus rapides que moi et je déteste tellement. J’essaie de copier leurs styles de conduite et leurs astuces parce que chaque jeu a ses propres astuces. »

Le pilote Haas Romain Grosjean a également obtenu une nouvelle plate-forme de simulation afin de rejoindre la série officielle d’esports de F1. . comprend qu’il se prépare à rejoindre après le Grand Prix Virtuel de Chine ce week-end, une fois qu’il aura suffisamment d’entraînement.

Haas a déjà dirigé ses pilotes de réserve Louis Deletraz et Pietro Fittipaldi dans les courses. L’arrivée de Grosjean avec Sainz porterait à huit le nombre de pilotes de F1 actuels dans les grands prix virtuels.

Cependant, . a appris que son coéquipier de Grosjean, Kevin Magnussen, a refusé de participer à la série. Le pilote de Red Bull Max Verstappen et Daniil Kvyat d’AlphaTauri font également partie de ceux qui ont exclu de rejoindre les Grands Prix virtuels de F1.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

GamingParcourir tous les articles de jeux

Partagez cet article . avec votre réseau: