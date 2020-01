Sainz remporte le Dakar pour la troisième fois alors que Brabec remporte le titre de vélo

Carlos Sainz est devenu triple champion du Rallye Dakar avec l’équipe Mini X-Raid tandis que l’Américain Ricky Brabec a remporté la couronne de moto pour Honda et a mis fin à la domination de KTM pendant 18 ans.

Les deux sont les premiers vainqueurs d’Arabie saoudite, un pays qui fait ses débuts en tant qu’hôte de l’épreuve d’endurance exténuante, mais doivent atteindre l’arrivée officielle à Qiddiya avant que les résultats ne soient officiels.

Brabec est le premier Américain à remporter le Dakar dans n’importe quelle catégorie depuis qu’il a commencé comme une course de Paris à travers le désert du Sahara jusqu’à la capitale sénégalaise en Afrique de l’Ouest en 1979.

Le double champion du monde de rallye Sainz, dont le fils et l’homonyme a participé à des courses de Formule 1 pour McLaren, a terminé la dernière étape chronométrée avec un avantage de six minutes et 21 secondes sur le champion du Qatar en titre Nasser Al Attiyah.

L’Espagnol Sainz, 57 ans, a également gagné en 2010 et 2018 lors du rallye en Amérique du Sud.

Ses trois victoires ont été remportées par différents constructeurs automobiles, la première avec Volkswagen et la seconde avec une Peugeot.

Le triple champion Al Attiyah a remporté la dernière étape pour terminer deuxième du classement général de Toyota avec le Français Stéphane Peterhansel, 13 fois vainqueur sur deux et quatre roues, complétant les trois premiers de son 31e Dakar.

