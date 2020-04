Sainz: une saison annulée porterait un «coup dur»

Date publiée: 21 avril 2020

Carlos Sainz Jr espère que la Formule 1 pourra éviter une saison complètement annulée car les conséquences seraient “très négatives”.

Bien que la saison commence en juillet, peut-être en Autriche à huis clos, cela ne peut se produire que s’il est sûr de commencer à lever les mesures de verrouillage et de revenir à un semblant de normalité sans risquer davantage de pointes chez les personnes contractant le virus.

Sainz garde l’espoir qu’un calendrier révisé puisse remplacer le calendrier initial de 22 courses, un record, car l’alternative laisserait le sport dans un état de ruine.

“Je préfère penser qu’il y aura moins de courses que d’imaginer que tout sera annulé”, a déclaré Sainz aux médias espagnols.

«Abandonner la saison serait un coup dur qui serait difficile à accepter.

«Si la situation n’est pas maîtrisée, cela serait parfaitement compréhensible, mais cela aurait des conséquences très négatives pour le sport et tout ce qui l’entoure.

«Beaucoup d’emplois seraient menacés et ce n’est jamais bon.

Il a ajouté: «La F1 subira les conséquences de cette pandémie, comme tout autre sport ou entreprise. Cette situation aide à faire prendre conscience à toutes les équipes qu’elles doivent faire un effort, faire preuve d’autocritique et accepter de changer les choses.

“Je suis sûr qu’avec les règles qui ont déjà été convenues et les décisions prises ces jours-ci, nous verrons une Formule 1 plus adaptée et plus durable.

«C’est un sport plein de gens brillants, d’excellents ingénieurs et professionnels et avec une excellente infrastructure et je pense que nous pouvons être un exemple de la façon de sortir plus fort de cette situation.»

