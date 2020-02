Sainz vs Norris: le plaisir et les jeux continueront-ils?

On peut dire que Carlos Sainz et Lando Norris ont été l’un des coéquipiers de Formule 1 les plus divertissants de la grille l’année dernière, la paire est clairement à l’aise dans la compagnie de l’autre et aussi câline que les pilotes de course à tous les niveaux.

Mais, bien sûr, la règle d’or de la course est: battez d’abord votre coéquipier et préoccupez-vous du reste par la suite. Et il serait juste de dire que la même chose s’applique aux deux nouveaux meilleurs amis pour la vie.

Les choses vont changer quand ils vont en tête-à-tête, avec quelques courses dans le championnat restantes et ils sont les seuls prétendants au titre, etc., cela deviendra amer si l’histoire de la F1 est quelque chose à suivre.

Pour le moment, la paire est un bon choix pour l’équipe, jeune et énergique avec le jeune anglais le chouchou de l’équipe britannique et les médias influents de ce pays tandis que l’Espagnol joue le jeu. La dernière fois qu’un protégé McLaren de chez nous a affronté un Espagnol… les choses sont devenues très laides.

Pour l’instant, c’est amusant et des jeux, mais on peut imaginer que l’aiguille sera un peu plus nette entre les deux si le MCL35 lancé aujourd’hui était un autre solide kit.

Le jour du lancement, Sainz est cité dans le communiqué de presse de l’équipe: «Aujourd’hui est un grand jour pour nous tous! J’ai suivi de très près la fabrication du MCL35 cet hiver et je sais combien d’efforts et de passion nous y avons mis. Beaucoup peuvent considérer que 2020 n’est qu’une année de décalage entre l’ancienne et la nouvelle réglementation, une simple continuation de 2019 jusqu’en 2021.

“Cependant, chez McLaren, nous avons appuyé sur le bouton” reset “après le drapeau à damier à Abu Dhabi et nous avons travaillé très dur pour essayer d’améliorer chaque détail de notre voiture.

«Le solide bond en avant que nous avons réalisé la saison dernière a été une énorme motivation mais, en même temps, un rappel fort de la façon dont le combat est serré au milieu de terrain. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous asseoir en 2020 si nous voulons combler l’écart au sommet.

“L’ambition est de me pousser, moi et l’équipe, à franchir une nouvelle étape cette saison, et je suis impatient de tester Barcelone et de poursuivre sur la lancée positive que nous avons commencée l’année dernière.”

Norris a soi-disant convaincu l’équipe de passer d’une livrée orange brillante à une finition mate et, sans surprise, était satisfait du produit final: «Je pense que le MCL35 a fière allure avec sa livrée mise à jour – je pense que nos fans vont l’adorer et moi» m vraiment excité de le conduire pour la première fois.

«Beaucoup de travail acharné et de développement ont été consacrés à cette voiture par l’équipe de conception, les ingénieurs, l’équipe de construction automobile et Carlos et moi-même, et c’est un sentiment spécial d’avoir été impliqué dans son évolution.

«Ma saison de recrue a été une expérience incroyable et j’ai beaucoup appris de l’équipe et de Carlos. Avec ma première année à mon actif, je me sens plus confiant en tant que pilote et dans les retours, je peux fournir à mes ingénieurs que nous continuons à pousser les performances de la voiture tout au long de l’année.

«Nous ne nous fixons pas encore d’objectifs pour cette année, car nous savons qu’il sera difficile de maintenir la position dans laquelle nous avons terminé 2019, mais j’ai hâte de voir où nous en sommes par rapport à nos meilleurs concurrents en essais et en course. encore une fois », a ajouté Norris.

Il serait juste de dire que Norris était la recrue hors concours l’année dernière tandis que Sainz a surpris ses critiques avec sa maturité et son approche dans le rôle de chef d’équipe en quelque sorte. C’était une révélation. Les deux nouveaux venus dans l’équipe ont également livré des résultats quand cela importait, les plaçant au quatrième rang du classement. Ils ont été retenus très tôt pour générer une stabilité dont l’équipe avait tant envie.

Pour l’instant, on peut s’attendre à ce que l’harmonie règne entre les chaps McLaren, mais quand ce n’est plus un cas de «Unis pour l’équipe» mais plutôt de «Moi contre mon coéquipier» pour le titre ou une victoire, alors nous verrons combien il y a vraiment de l’amour entre le duo en orange.

