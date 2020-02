Sanya ePrix reportée en raison d’une menace de coronavirus

La FIA a fait une déclaration ce dimanche après-midi pour annoncer que le mois prochain Sanya ePrix a été reporté en raison de problèmes de coronavirus.

Une déclaration sur le site Web de la FIA Formula E se lit comme suit:

«Compte tenu de la propagation continue du coronavirus et après consultation étroite des services compétents de la province de Hainan et du gouvernement municipal de Sanya, la Formule E – en collaboration avec la FIA, la Fédération des sports automobiles et motocyclistes de la République populaire de Chine (CAMF), et partenaire régional Enova Holdings – ont conjointement décidé de ne pas courir à Sanya à la date prévue du 21 mars 2020.

Étant donné les problèmes de santé croissants actuels et avec l’Organisation mondiale de la santé déclarant le coronavirus une urgence internationale, la Formule E a pris les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de son personnel itinérant, des participants au championnat et des spectateurs, ce qui reste d’une importance capitale.

Nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire régional et les autorités locales de la province de Hainan et du gouvernement municipal de Sanya, pour continuer à suivre la situation à mesure qu’elle évolue. Toutes les parties prendront le temps approprié pour étudier la viabilité de dates alternatives potentielles si la situation s’améliore. »

Sanya est située à environ 1 000 miles de l’épicentre de l’épidémie, Wuhan. Plus de 14 000 cas ont été confirmés dans le monde, le virus atteignant le Royaume-Uni et les États-Unis.

La FIA a reporté l’événement en suivant les conseils de l’Organisation mondiale de la santé et des gouvernements locaux afin de protéger les équipes, le personnel et les spectateurs des risques encourus. Aucune nouvelle date pour l’événement n’a encore été confirmée.

Cette décision soulève des questions concernant le Grand Prix de Formule 1 de Shanghai, qui devrait avoir lieu quatre semaines plus tard.

Le circuit de Shanghai est à seulement 500 miles de Wuhan mais aucune décision n’a encore été prise pour le grand prix malgré le fait que la FIA admette que l’événement est menacé tout en surveillant de près la situation avec “les autorités compétentes”.

Dans l’état actuel des choses, reporter le Grand Prix de Chine ne serait pas une surprise étant donné la gravité de la crise et le risque énorme que l’opération créerait pour toutes les personnes impliquées. La Chine plaçant 20 millions de personnes en quarantaine, le risque encouru est vaste et ne fait qu’augmenter au fil des jours. Les voyages à destination et en provenance de la Chine ont été fortement déconseillés, sauf s’ils sont absolument essentiels.

Tant que la situation ne sera pas maîtrisée et tous les risques éliminés, il serait erroné que l’événement se déroule. Les prochaines étapes pour la F1 et les organisateurs de l’événement devraient être de donner l’exemple et de s’assurer qu’aucun risque inutile pour la santé publique ne soit pris, y compris pour les pilotes, les équipes, les membres du personnel de la F1 et bien sûr le grand public.

