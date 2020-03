Saudi Aramco s’associe à la Formule 1

La société d’État saoudienne Aramco a annoncé mardi un accord de parrainage mondial à long terme avec la Formule 1 dans ce qui pourrait également être une autre étape vers le pays qui accueillera finalement un grand prix.

Aramco a déclaré que cette décision était le premier parrainage mondial par le géant de l’énergie d’un événement sportif majeur.

F1 a ajouté qu’Aramco serait les sponsors en titre des Grands Prix des États-Unis, d’Espagne et de Hongrie cette saison avec une marque au bord de la piste dans la plupart des courses.

La société pétrolière et gazière figurera également dans les plateformes et émissions numériques intégrées de Formule 1 et rejoindra un groupe de six partenaires mondiaux avec DHL, Emirates, Heineken, Pirelli et Rolex.

La F1 a déclaré que le sport et Aramco «identifieront ensemble les opportunités pour l’avancement des carburants durables, l’amélioration de l’efficacité des moteurs et les technologies de mobilité émergentes».

L’Arabie saoudite et la F1 discutent depuis longtemps de la possibilité d’organiser une course dans le pays.

Le Moyen-Orient accueille déjà deux courses, à Sakhir à Bahreïn et à Yas Marina à Abu Dhabi, avec des contrats lucratifs à long terme en place.

L’Arabie saoudite figure déjà au calendrier de la Formule E tout électrique et a organisé sa première course en 2018 sur un circuit de rue à Ad Diriyah, près de Riyad.

Les entreprises saoudiennes ont été impliquées dans la F1 dans le passé, Albilad et la compagnie aérienne nationale Saudia sponsorisant Williams pour leur premier titre en 1980.

