Schumacher double son avance alors que McLaren ne réussit pas à marquer à nouveau · .

McLaren a été mal piqué lors de la course d’ouverture de la saison 2000 à Melbourne, Michael Schumacher menant une Ferrari une à deux alors que les voitures d’argent ont subi une double déception.

Dans l’intervalle entre cela et le Grand Prix du Brésil, qui s’est déroulé il y a 20 ans aujourd’hui, le patron de McLaren, souriant de perma, Ron Dennis a rappelé à tout le monde que Ferrari au rythme pur n’était pas aussi compétitif que son équipe. Un point juste si discutable, certainement pour son champion en titre déçu Mika Hakkinen, qui aurait pu souligner que pour que le Finlandais termine premier, le Finlandais doit d’abord terminer.

Alors comme maintenant, Sao Paolo a présenté un défi de conduite sévère simplement pour atteindre le circuit, et complètement différent une fois que les pilotes ont commencé à aborder le parcours Interlagos. C’était à peu près la même chose aujourd’hui qu’il y a 20 ans, mais beaucoup plus cahoteux.

Une fois que les voitures se sont mises en piste, les ailes ont été le sujet de discussion, en particulier celles qui se sont brisées. Sauber s’est retiré de la procédure lors des qualifications: Mika Salo a eu un gros coup d’arrêt lors des essais libres lorsque son aileron arrière a échoué en ligne droite, puis un sort similaire a frappé l’équipe Pedro Diniz lors des qualifications. Diniz avait connu un autre tel échec lors des tests de pré-saison à 290 km / h.

Sans les installations pertinentes disponibles au bord de la piste pour enquêter, Sauber n’a pas eu d’autre choix que de se retirer à la base pour enquêter plus avant.

Qualifications pour le Grand Prix du Brésil 2000

Ce n’était pas tout à fait simple pour les autres équipes car une séance de qualification très perturbée a mis la grille. Des vents violents ont délogé une partie du portique de départ, provoquant trois arrêts au cours de la session. La FIA a par la suite infligé une amende de 100 000 $ aux organisateurs

Cela n’a pas empêché un autre verrouillage de première ligne entièrement McLaren – cela a peut-être aidé, car les deux Ferrari parrainées par Marlboro ont été obligées d’abandonner les tentatives de qualification en raison de la chute des planches annonçant la même marque de cigarettes.

Schumacher a donc dû se contenter de la troisième place, mais une fois de plus, son rythme de qualification ultime a été légèrement déguisé – cette fois en le forçant à monter dans la voiture de secours après un «arrêt» lors de sa deuxième manche. À ses côtés, son coéquipier Barrichello.

La troisième ligne était couverte par Giancarlo Fisichella de Benetton et Eddie Irvine dans la Jaguar. Du reste, c’est Jean Alesi, 15e, qui a eu le plus d’aventures, sa Prost ramassant une partie d’une thésaurisation qui s’est déchaînée dans les vents et qui n’a peut-être pas trop perturbé l’aérodynamique douteuse de sa voiture.

PositionDriverTeamTime1Mika HakkinenMcLaren1’14.1112David CoulthardMcLaren1’14.2853Michael SchumacherFerrari1’14.5084Rubens BarrichelloFerrari1’14.6365Giancarlo FisichellaBenetton1’15.3756Eddie IrvineJaguar1’15.4257Heinz-Harald FrentzenJordan1’15.4558Ricardo ZontaBAR1’15.4849Jenson ButtonWilliams1’15.49010Jacques VilleneuveBAR1’15.51511Ralf SchumacherWilliams1’15.56112Jarno TrulliJordan1’15.62713 Alexander WurzBenetton1’15.66414Jos VerstappenArrows1’15.70415Jean AlesiProst1’15.71516Pedro de la RosaArrows1’16.00217Johnny HerbertJaguar1’16.25018Marc GeneMinardi1’16.38019Nick HeidfeldProst1’17.120.120.120.120.1

Grand Prix du Brésil 2000

Le duo Williams a terminé sixième et septième… Le temps chaud a accueilli les 72 000 fans le jour de la course, les opposants à la grille ayant une opportunité supplémentaire d’examiner le Benetton de Wurz après avoir calé sur la grille, le reléguant au départ de la voie des stands.

Au départ, Hakkinen menait loin, tandis qu’un Coulthard au départ plus lent était sauté par Schumacher, qui a défié l’autre McLaren sans succès pour la tête. Barrichello, d’Irvine et Fisichella, a terminé quatrième.

Alors que le deuxième tour commençait, la Ferrari de Schumacher a trouvé un moyen de dépasser Hakkinen dans le Senna S tandis que Barrichello a fait le même mouvement sur Coulthard, seulement pour se faufiler et céder la place. Malheureusement pour Coulthard, son début de saison difficile a continué, car il a perdu l’utilisation des trois vitesses les plus basses, permettant à Barrichello de passer devant et de s’écarter.

En tête du peloton, Schumacher s’est éloigné d’Hakkinen au rythme d’une seconde par tour, tandis que derrière eux Wurz et le duo Prost d’Alesi et Nick Heidfeld se sont retirés avec des problèmes mécaniques.

Au début du 15e tour, c’était au tour de Barrichello de dépasser Hakkinen alors que les stratégies d’arrêt aux stands commençaient à se déployer. Ferrari semblait prête à courir une course en deux étapes, avec une seule étape pour les McLaren. Irvine, reconnaissant les limites de divertissement des stratégies de ravitaillement, a égayé les choses en s’écroulant au 21e tour, bien que ce soit plus significatif pour la course.

Hakkinen a d’abord fait bon usage de son approche à guichet unique, accumulant une avance de 12 secondes sur Schumacher, qui avait déjà piqué. Malheureusement, pour McLaren, la catastrophe a de nouveau frappé avec un problème de pression d’huile moteur qui a arrêté la McLaren – ce qui a même incité le déchiqueteur Ron Dennis à sembler légèrement abattu.

Le départ de Hakkinen a privé la course d’un combat à l’avant car au moment de son deuxième arrêt, Schumacher avait 48 secondes d’avance sur Coulthard, lui permettant de terminer son arrêt au stand et de conserver son avance. Une pression d’huile tardive pour le pilote Ferrari a permis à Coulthard de combler l’écart, et il a finalement pris le drapeau un peu plus de quatre secondes à la fin de l’arrivée.

Pour les quatre autres positions payantes, la stratégie à guichet unique a bien fonctionné. Fisichella est arrivée troisième devant Frentzen, Trulli et Williams, Schumacher (Ralf) et Button, qui se sont éloignés de Verstappen tard.

Donc, Schumacher a pris le drapeau de Coulthard et Fisichella, remportant sa deuxième victoire de la saison et développant un avantage décent de points après la double retraite de Hakkinen. Et cette marge allait bientôt devenir encore plus grande.

… Puis la disqualification de Coulthard a remis à Button son premier point. Bien que la course ait manqué de drame, les vérifications techniques après la course étaient une autre affaire. Tout d’abord, les planches (le bois sous la voiture, pas les pilotes) pour les six premiers, à l’exception de Fisichella, ont été jugées excessivement usées.

Inutile de dire que tout le monde a fait appel parce que la surface de la piste était plus cahoteuse que la plupart des parcours de motocross. Après trois heures et demie de délibérations, ils ont été réintégrés – mais ce n’était pas la fin de l’acrimonie.

La plaque d’extrémité de l’aile avant de la McLaren de Coulthard s’est avérée trop basse de sept millimètres. Sur cette accusation, les commissaires sportifs ont rejeté la défense de McLaren selon laquelle l’infraction avait été causée par les bosses, et huit jours après la course, une cour d’appel de la FIA a confirmé leur point de vue.

Coulthard a donc perdu la deuxième place face à Fisichella, délivrant un beau résultat à Benetton lors de sa première course depuis le retour de Flavio Briatore à la tête de l’équipe. La réintégration de Briatore, qui a guidé l’équipe vers leurs succès au milieu des années quatre-vingt-dix, est survenue alors que Renault effectuait son deuxième de trois retours dans le sport, cette fois en équipe d’usine complète.

Cela signifiait que Schumacher avait un maximum de points lors des deux premières courses avec les deux pilotes McLaren toujours sur des points nuls. En route vers la première des courses à domicile de Ferrari à Imola, il détenait une avance de 12 points sur le Benetton de Fisichella, Barrichello en troisième.

Cela a également créé une coïncidence particulière. Exactement cinq ans plus tôt, Schumacher et Coulthard avaient terminé premier et deuxième, conduisant respectivement pour Benetton et Williams. Les deux ont d’abord été disqualifiés pour irrégularités de carburant, puis réintégrés.

Button a été l’un des bienfaiteurs de la disqualification de Coulthard à cette occasion. En arrivant à l’aéroport après la course, le pilote débutant a appris que son laissez-passer de course en retard sur Verstappen lui avait en fait conféré la sixième place et le dernier point – le premier pour le pilote qui remporterait le championnat du monde sur la piste neuf ans plus tard.

Résultat du Grand Prix du Brésil 2000

PositionDriverTeamLapsTime / tours / reason1Michael SchumacherFerrari711: 31’35.2712Giancarlo FisichellaBenetton71 + 39.8983Heinz-Harald FrentzenJordan71 + 42.2684Jarno TrulliJordan71 + 12.7805Ralf SchumacherWilliams70 + 1 + 1 lap6Jenson ButtonWilliams70 lap7Jos VerstappenArrows70 + 1 lap8Pedro de la RosaArrows70 + 1 + 2 lap9Ricardo ZontaBAR69 laps10Gaston MazzacaneMinardi69 + 2 laps11David CoulthardMcLaren71Disqualified12Johnny HerbertJaguar51Gearbox13Marc GeneMinardi31Engine14Mika HakkinenMcLaren30Oil pressure15Rubens BarrichelloFerrari27Hydraulics16Eddie IrvineJaguar20Spun off17Jacques VilleneuveBAR16Gearbox18Jean AlesiProst11Electrical19Nick HeidfeldProst9Engine20Alexander WurzBenetton6Engine21Pedro DinizSauber0DNS22Mika SaloSauber0DNS

Classement du championnat du Brésil de Grand Prix 2000

