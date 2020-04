Schumacher prolonge sa séquence de victoires · .

Le score après les deux premières courses de 2000 se lisait à Schumacher 20, Hakkinen nul. Le championnat est ensuite revenu en Europe pour la viande de la saison, McLaren désirant marquer son premier point.

Sur les 12 prochaines courses, 11 auraient lieu en Europe continentale. À ce stade, l’Azerbaïdjan n’était même pas dans le concours Eurovision de la chanson.

La tournée européenne a traditionnellement commencé avec le Grand Prix de Saint-Marin. Cela a eu lieu à Imola en Italie parce que Saint-Marin est (a) minuscule et (b) dépourvu de circuits de course aux normes internationales.

La piste populaire d’Imola tenait sa cinquième course depuis qu’elle avait été considérablement révisée à la suite des tragédies de 1994. Selon les normes de l’époque, le circuit se sentait légèrement neutralisé, bien que regardant en arrière sur ses 20 ans plus tard, ses vitesses élevées et ses limites exiguës contrastent fortement avec de nombreux courants. des pistes.

Qualifications pour le Grand Prix de Saint-Marin 2000

L’incapacité de McLaren à figurer sur le tableau de bord au cours des deux premières courses commençait même à ébranler les niveaux de pépiement du principal présent de l’équipe McLaren, Ron Dennis, CBeebies, présentateur. Malgré les problèmes mécaniques, la McLaren semblait toujours être la voiture à battre, en particulier au rythme d’un tour.

Hakkinen a marqué une autre superbe pole position Cela a été prouvé une fois de plus lors des qualifications où Hakkinen a décroché la pole position de manière superbe, malgré quelques petites erreurs sur son meilleur tour. Michael Schumacher a partagé la première ligne, à seulement 0,091 s à la dérive.

Leurs coéquipiers se sont alignés ensuite, David Coulthard à quelques dixièmes de Barrichello. Ralf Schumacher a placé son Williams cinquième, mais son coéquipier recrue Jenson Button a eu du mal à maîtriser les bordures distinctives d’Imola et a terminé 18e.

Après avoir résolu les échecs de l’aile qui les ont obligés à se retirer du Brésil, Sauber était en bien meilleure forme à Imola et Pedro Diniz s’est qualifié de manière impressionnante 10e. Benetton, cependant, se débattait. Giancarlo Fisichella, arrivé à sa première des deux courses à domicile deuxième du championnat, était à peine à l’écart des Minardis en 19e position, huit places derrière son coéquipier Alexander Wurz.

PositionDriverTeamTime1Mika HakkinenMcLaren1’24.7142Michael SchumacherFerrari1’24.8053David CoulthardMcLaren1’25.0144Rubens BarrichelloFerrari1’25.2425Ralf SchumacherWilliams1’25.8716Heinz-Harald FrentzenJordan1’25.8927Eddie IrvineJaguar1’25.9298Jarno TrulliJordan1’26.0029Jacques VilleneuveBAR1’26.12410Pedro DinizSauber1’26.23811Alexander WurzBenetton1’26.28112Mika SaloSauber1’26.33613 Pedro de la RosaArrows1’26.34914Ricardo ZontaBAR1’26.81415Jean AlesiProst1’26.82416Jos VerstappenArrows1’26.84517Johnny HerbertJaguar1’27.05118Jenson ButtonWilliams1’27.13519Giancarlo FisichellaBenetton28Mon128

Grand Prix de Saint-Marin 2000

Schumacher a sauté devant Hakkinen au 45e tour. Hakkinen s’est bien éloigné de la pole position, mais Schumacher s’est enlisé avec un «patinage massif». Soucieux de garder Coulthard derrière, le pilote Ferrari a découpé son rival, retardant la McLaren alors qu’elle traversait Tamburello pour la première fois. Cela a permis à Barrichello de dépasser la McLaren.

Derrière eux, Jacques Villeneuve a pris un superbe départ, prenant quatre voitures hors de la ligne pour se classer cinquième devant le Jordan de Jarno Trulli.

Le brassage précoce a permis à Hakkinen et Schumacher de sauter sur le terrain, et surtout pour cette première fois cette saison, la McLaren était prête à tenir la distance. Cependant, à l’ère des stratégies de carburant, ce n’était pas seulement le rythme en piste qui ferait la différence. La première phase de la course a vu Hakkinen s’éloigner de Schumacher, Barrichello en troisième position de Coulthard.

La tentative de McLaren de libérer Coulthard de derrière Barrichello en le piégeant tôt n’a pas porté ses fruits – le pilote Ferrari a gardé la troisième place. Pendant ce temps, un arrêt au stand plus long pour Schumacher a permis à Hakkinen de prendre une avance de près de six secondes au moment où la première série d’arrêts était terminée.

La McLaren a continué de s’écarter de la Ferrari, mais un problème électronique a coûté quelques secondes à Hakkinen. À peu près au même moment, Schumacher a eu peur en essayant de doubler Diniz qui a essayé un peu trop fort de s’écarter.

L’autre Schumacher s’est qualifié cinquième mais n’a pas terminé. La deuxième série d’arrêts aux stands s’est avérée cruciale. Bien que Hakkinen ait à un moment donné une avance de plus de cinq secondes sur Schumacher, le relais de la McLaren en milieu de course a été court, ce qui a permis à la Ferrari de faire quatre tours supplémentaires à bas régime. Ceci, ajouté au travail soigné des mécaniciens Ferrari, a suffi à Schumacher pour prendre la tête de la phase finale de la course. McLaren s’en est mieux sorti avec son deuxième arrêt pour Coulthard, qui l’a finalement devancé Barrichello.

Dans les phases finales, Hakkinen a pu se rapprocher de Schumacher, mais comme c’était une infraction trahison en Italie de dépasser une Ferrari en tête de la course, il a dû se contenter de la deuxième place.

Derrière le quart de tête, la course a été celle de l’attrition. Frentzen est tombé sur le bord de la route avec des problèmes de boîte de vitesses de Jordan de plus en plus familiers, et une perte de pression de carburant a mis de côté Williams de Ralf Schumacher.

Eddie Irvine a perdu sur un score de points après avoir accidentellement engagé son bouton de limiteur de vitesse. Il y avait une grande bataille pour les points restants, Villenueve bénéficiant de son départ en vol pour terminer cinquième malgré un effort fougueux d’un Salo de charge.

Les fans de Ferrari ont connu un excellent début de saison.Les deux Prosts se sont retirés tôt: l’équipe semblait de plus en plus prête à réaliser des économies importantes en réservant des vols de Heidfeld et Alesi vers le milieu de l’après-midi pour le reste de la saison. Cela n’a pas été beaucoup mieux pour les Benetton le jour de la course, Wurz et Fisichella terminant respectivement 9e et 11e.

En conséquence, trois courses dans la saison, Schumacher était toujours sur un maximum de 30 points, tandis que le champion en titre Hakkinen n’avait que six points pour les efforts, malgré un rythme de qualification stellaire.

Cependant, McLaren avait finalement prouvé qu’ils avaient la fiabilité pour aller avec leur vitesse. Était-ce un peu plus de finesse stratégique pour commencer à gagner? Dennis a maintenu que la course n’avait pas été perdue dans les stands, mais sur la piste, quand Hakkinen a subi sa perte de puissance et qu’un plancher cassé lui a coûté plus de temps.

Au moins, la bataille était désormais engagée entre les deux pilotes qui devaient se battre pour le titre. Mais le championnat allait prendre une tournure inattendue à Silverstone – en avril. Qu’est ce qui pourrait aller mal?

Résultat du Grand Prix de Saint-Marin 2000

PositionDriverTeamLapsTime / tours / reason1Michael SchumacherFerrari621: 31’39.7762Mika HakkinenMcLaren62 + 1.1683David CoulthardMcLaren62 + 51.0084Rubens BarrichelloFerrari62 + 29.2765Jacques VilleneuveBAR61 + 1 + 1 lap6Mika SaloSauber61 lap7Eddie IrvineJaguar61 + 1 + 1 lap8Pedro DinizSauber61 lap9Alexander WurzBenetton61 + 1 lap10Johnny HerbertJaguar61 + 1 + 1 lap11Giancarlo FisichellaBenetton61 lap12Ricardo ZontaBAR61 + 1 lap13Gaston MazzacaneMinardi60 + 2 + 3 laps14Jos VerstappenArrows59 laps15Jarno TrulliJordan58Gearbox16Pedro de la RosaArrows49Spun off17Ralf SchumacherWilliams45Fuel system18Jean AlesiProst25Hydraulics19Nick HeidfeldProst22Hydraulics20Jenson ButtonWilliams5Engine21Marc GeneMinardi5Spun off22Heinz-Harald FrentzenJordan4Gearbox

Classement du championnat du Grand Prix de Saint-Marin 2000

