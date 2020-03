Schumacher remporte le début de la course au titre · RaceFans

Alors que la Formule 1 entamait son premier championnat du nouveau millénaire (ou, pour être correct, le dernier du millénaire précédent), la saison la plus attendue verrait la poursuite de la rivalité qui avait défini les deux dernières années.

Mika Hakkinen avait remporté le championnat des pilotes aux dépens de Michael Schumacher au cours des deux saisons précédentes. Mais un accident de mi-saison à Silverstone avait privé Schumacher de la chance de pousser son rival aux phases finales.

Avec Schumacher de retour à la pleine forme pour la nouvelle saison et Ferrari soutenu par leur triomphe au championnat des constructeurs de 1999 qui a délivré son premier titre depuis 16 ans, Tifosi espère que l’équipe produira son premier vainqueur du titre de pilotes depuis Jody Scheckter en 1979.

Pour sa cinquième saison en rouge, Schumacher était associé pour la première fois à Rubens Barrichello. Il s’est glissé dans le siège précédemment occupé par Eddie Irvine, et si Barrichello ne se considérait pas immédiatement comme le numéro deux désigné de Schumacher, les saisons à venir le détourneraient de cette notion.

Chez McLaren, Hakkinen visait un troisième titre consécutif, après son triomphe avec blessure l’année précédente. A ses côtés, David Coulthard qui a entamé la saison avec une vigueur renouvelée et un engagement à mieux équilibrer les exigences de course et de promotion d’un pilote de F1. Propulsé par le moteur Mercedes et la marque déposée de Ron Dennis, McLaren était sans doute toujours l’équipe à battre.

Champion en devenir: Button est arrivé avec Williams. Cherchant à rebondir après une saison 1999 désastreuse, Williams est passé à la puissance BMW, marquant le retour de la marque allemande en F1 après plus d’une décennie de sport. Côté pilote, Ralf Schumacher, toujours aussi joyeux et obligeant, a été retenu, en partenariat avec le hot-shot F3 Jenson Button qui avait prévalu sur Bruno Junqueira lors d’une fusillade pour le siège.

Ailleurs sur la grille, Benetton a gardé Alex Wurz et Giancarlo Fisichella, tandis que Flavio Briatore est revenu pour diriger l’équipe qu’il avait emmenée au succès avec Schumacher au milieu des années 90, en préparation du retour à plein temps de Renault en F1. Inaperçu par quiconque, à l’exception de l’agent de Jos Verstappen, Tora Takagi a quitté la F1, son siège à Arrows étant occupé par le père de Max, alors âgé de deux ans. Pedro de la Rosa a continué à côté de lui, et les piliers autrefois vides de l’équipe étaient désormais occupés par un contrat de parrainage potentiellement lucratif d’Orange (c’est EE pour toute personne de moins de 30 ans).

L’achat par Ford de l’équipe Stewart, qui était passé de nouveaux arrivants à des vainqueurs de course en seulement trois ans, a été clairement annoncé alors qu’ils rebaptisaient Jaguar et attiraient Irvine de Ferrari vers son partenaire Johnny Herbert. Peu imaginaient que l’équipe ne connaîtrait pas de véritable succès tant que le géant mondial de la construction automobile ne l’aurait pas vendu à une marque de boissons énergisantes cinq ans plus tard.

Le départ à la retraite du champion de 1996 Damon Hill avait ouvert un siège à Jordan pour le rêve de l’intervieweur Jarno Trulli, Heinz-Harald Frentzen espérant tirer parti de sa superbe saison 1999 qui lui avait valu deux victoires et la troisième du championnat. Les voitures jaunes ont conservé la puissance de Mugen-Honda tandis que les nouveaux arrivants de 1999, BAR, malgré un début sans point, avaient attiré la puissance de Honda. Le troisième champion du champ, Jacques Villeneuve, vainqueur du titre en 1997, est resté aux côtés de Ricardo Zonta.

Chez Sauber Pedro Diniz a apporté le budget, Mika Salo la vitesse. Le champion de Formule 3000 Nick Heidfeld a obtenu une promotion en F1 avec l’équipe d’Alain Prost, en partenariat avec le vétéran Jean Alesi. Tandis que le dernier, et certainement le moins en termes de revenus et de ressources, était Minardi, qui a accueilli le débutant Gaston Mazzacane aux côtés de Marc Gene.

Qualifications pour le Grand Prix d’Australie 2000

Albert Park a organisé le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison pour la cinquième fois en 2020, le circuit de 5,3 kilomètres de Parkland devenant le lever du rideau. Schumacher a été le donneur de rythme lors des essais libres de vendredi et samedi, augmentant les attentes de Ferrari pour les qualifications.

Avec 60 minutes et 12 tours à la disposition des pilotes, pour ceux qui sont en tête du peloton, il s’agirait de chronométrer la position de la piste pour un air clair et de faire tourner le chronomètre pour les concurrents. Ceux à l’arrière étaient plus soucieux d’obtenir un temps dans la limite de 107%, bien que tous aient réussi cela confortablement à Melbourne.

McLaren a verrouillé la première ligne avec Hakkinen émergeant trois dixièmes plus rapidement que Coulthard. C’est sans doute Coulthard qui a décidé de la pole position, une rotation tardive faisant ressortir le drapeau rouge et ruinant la dernière course de Schumacher, le laissant troisième.

À l’autre bout de la grille se trouvait Button, qui a connu un premier samedi misérable en tant que pilote de F1, se qualifiant 21e après un important shunt d’essais libres et des problèmes de moteur.

Annonce | Devenez un supporter de RaceFans et allez sans publicité

GridPositionDriverTeamTime1Mika HakkinenMcLaren1’30.5562David CoulthardMcLaren1’30.9103Michael SchumacherFerrari1’31.0754Rubens BarrichelloFerrari1’31.1025Heinz-Harald FrentzenJordan1’31.3596Jarno TrulliJordan1’31.5047Eddie IrvineJaguar1’31.5148Jacques VilleneuveBAR1’31.9689Giancarlo FisichellaBenetton1’31.99210Mika SaloSauber1’32.01811Ralf SchumacherWilliams1’32.22012Pedro de la RosaArrows1 ’32 .32313Jos VerstappenArrows1’32.47714Alexander WurzBenetton1’32.77515Nick HeidfeldProst1’33.02416Ricardo ZontaBAR1’33.11717Jean AlesiProst1’33.19718Marc GeneMinardi1’33.26119Pedro Din33WJ1

Grand Prix d’Australie 2000

Les débuts de Jaguar en F1 se sont mal passés En 2019, seuls trois pilotes n’ont pas réussi à prendre le drapeau à damier lors de la course d’ouverture de la saison à Melbourne. L’un d’entre eux a subi des dommages accidentels et la course d’un autre a été ruinée par une erreur au stand, laissant une seule mise à l’écart par une défaillance technique

Les voitures étaient beaucoup moins fiables il y a 20 ans. Une série de pilotes s’est retirée de la première course de 2000, laissant seulement 10 circuler au drapeau, avec des points versés à la sixième place.

Alors que les lumières disparaissaient, à l’exception du Prost of Alesi, partant des stands, chargé de tourner un, Hakkinen ouvrant la voie à Coulthard et Schumacher, le seul changement à l’intérieur du top six est survenu lorsque Frentzen a devancé Barrichello.

Sous un soleil radieux, Herbert a été le premier à tomber au bord du chemin, alors que des pièces de l’embrayage de la Jaguar ont fait une offre prématurée de liberté. Une mauvaise journée pour l’équipe Jaguar a été aggravée lorsque Irvine s’est immobilisé en évitant les flèches écrasées de la Rosa, qui ont été plantées dans le mur après une défaillance de la suspension – les deux voitures bloquées ont sorti la voiture de sécurité.

Après la reprise des courses au 10e tour, McLaren espérait commencer sa saison avec un doublé. Des problèmes de joints de soupape pneumatiques sur leurs moteurs Mercedes ont éteint les deux. Ron Dennis a répondu de façon inhabituelle à cette double catastrophe en se renfrognant.

Botyh Schumachers a atteint le podium. Les maladies de McLaren ont ainsi promu Schumacher en tête, gagnant un avantage sur Heinz-Harald Frentzen avant son seul et unique ravitaillement au 29e tour. Barrichello était à côté de la fosse, passant à une stratégie à deux arrêts pour tenter de dépasser Frentzen.

Les arrêts aux stands ont brièvement promu Button de sa position de départ modeste à la quatrième place. Après son arrêt au stand, il courait à la dernière place des points – sixième – lorsque la panne moteur l’a mis hors tension.

Les deux Jordans ont été éliminés des procédures avec des problèmes de boîte de vitesses. Cela a aidé Ralf Schumacher à se hisser en troisième position, derrière Schumacher et Barrichello, qui ont commencé leur partenariat Ferrari avec un rêve.

Juste à côté du podium se trouvait Villeneuve en quatrième position – facilement la meilleure finition et les premiers points de BAR, devant Fisichella et Zonta. Salo avait à l’origine pris la sixième place sur la route, mais a perdu dans la baie des vérifications techniques en raison d’une infraction de carrosserie. Le seul autre finisseur sur le même tour était Wurz dans le Benetton, les finisseurs complétés par Gene et Heidfeld, respectivement un et deux tours plus loin.

Ce n’était peut-être pas une rencontre classique, mais pour Schumacher et les fans de Ferrari, 2000 avait commencé de la meilleure façon possible. Mais McLaren avait clairement un package puissant, qui promettait de garder la bataille du championnat ouverte sur les 16 courses restantes. Le combat se poursuivra deux semaines plus tard à Interlagos.

Annonce | Devenez un supporter de RaceFans et allez sans publicité

ResultPositionDriverTeamLapsTime / tours / reason1Michael SchumacherFerrari581: 34’01.9872Rubens BarrichelloFerrari58 + 11.4153Ralf SchumacherWilliams58 + 20.0094Jacques VilleneuveBAR58 + 44.4475Giancarlo FisichellaBenetton58 + 45.1656Ricardo ZontaBAR58 + 46.4687Alexander WurzBenetton58 + 46.9158Marc GeneMinardi57 + 1 + 2 lap9Nick HeidfeldProst56 laps10Mika SaloSauber58Disqualified11Jenson ButtonWilliams46Engine12Pedro DinizSauber41Transmission13Gaston MazzacaneMinardi40Gearbox14Heinz-Harald FrentzenJordan39Hydraulics15Jarno TrulliJordan35Moteur16Jean AlesiProst27Hydraulique17Mika HakkinenMcLaren18Moteur18Jos VerstappenArrows16Suspension19David CoulthardMcLaren11Moteur20Pedro de la RosaArrows6Suspension21Eddie IrvineJaguar6Jaguar1

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Classement du championnat du Grand Prix d’Australie 2000

À vous

Avez-vous assisté à cette course? L’avez-vous regardé en 2000? Partagez vos souvenirs de ce grand prix dans les commentaires.

Histoire de la F1Parcourir tous les articles d’histoire F1

Partagez cet article RaceFans avec votre réseau: