Se retirer du GP d’Australie était la seule option pour McLaren, dit Brown · .

Le membre de l’équipe McLaren qui a été testé positif au Coronavirus lors du Grand Prix d’Australie ne présente plus aucun symptôme, a confirmé l’équipe.

Les résultats des tests sur 14 autres membres de l’équipe qui sont entrés en contact avec le boîtier d’origine sont toujours attendus. Les résultats des tests du premier membre de l’équipe ont été traités en priorité, mais les 14 autres cas sont traités normalement avec les autres.

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a salué la réponse de son équipe après l’annonce du résultat positif du test. L’équipe a rapidement annoncé son retrait de la course et près de 12 heures plus tard, la F1 a confirmé que le grand prix avait été annulé.

“Je suis fier de la façon dont toute l’équipe, en Australie et à la base, a géré la situation dans un moment de pression et de préoccupation réelles pour leurs collègues”, a déclaré Brown. «La concentration, le calme et le professionnalisme ont été remarquables dans toute l’équipe. Nous avons vu des dirigeants intervenir partout et cela témoigne de notre peuple. »

Brown et le directeur de l’équipe Andreas Seidl ont décidé à l’avance qu’ils se retireraient de la course si un membre de l’équipe était positif pour le virus.

«Nous avions continuellement planifié des scénarios avec l’équipe au Royaume-Uni, nous savions donc quelles étaient nos options en cas de résultats différents», a-t-il déclaré. «Andreas et moi avons déjà convenu que si nous avions un cas positif dans le garage, il n’y avait qu’une seule option.

“Comme je l’ai déjà dit, en tant que coureur, c’était la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre, mais en tant que PDG, c’était la plus facile. Nos gens passent avant tout et Andreas en est très convaincu. »

Brown et Seidl étaient à un repas avec un actionnaire de McLaren jeudi soir lorsqu’ils ont appris le test positif.

“Nous sommes immédiatement retournés à l’hôtel de l’équipe pour rejoindre notre équipe de course”, a déclaré Brown. «Alors qu’Andreas se concentrait sur la direction de l’équipe, je me suis concentré sur notre conseil d’administration et nos actionnaires, qui étaient absolument d’accord, je dois dire, tout en informant les autres équipes, F1 et FIA.

«Je suis heureux d’annoncer que notre membre de l’équipe atteint du virus se rétablit bien et que les symptômes ont disparu et que nos personnes en quarantaine sont de bonne humeur. Le soutien qu’ils ont obtenu de leurs coéquipiers, de nos partenaires, des membres de la communauté F1 et des fans du monde entier a été fantastique et nous les remercions tous.

«Nous nous concentrons maintenant sur le dialogue avec la F1, la FIA et les autres équipes sur le déroulement du calendrier 2020 et la gestion de l’équipe au cours des prochains mois. C’est le début et c’est une situation qui évolue, mais nous planifions à l’avance et nous resterons flexibles. »

Seidl est resté en Australie plus longtemps que Brown pour aider à soutenir l’équipe, mais est depuis revenu en Europe. D’autres membres de l’équipe sont restés à Melbourne avec leurs 14 collègues en quarantaine.

“Je tiens à reconnaître les membres de notre équipe qui ont dû rester à Melbourne en quarantaine pour le moment”, a déclaré Seidl. «Ce n’est pas une situation facile. Un merci spécial à notre directeur des courses Andrea Stella et ses gars, qui se sont portés volontaires pour rester en dessous pendant les 14 prochains jours à soutenir nos gars en quarantaine. “

Les pilotes de l’équipe, Carlos Sainz Jnr et Lando Norris «ont manifestement été préoccupés par leurs coéquipiers», a déclaré Seidl. Nous devons les garder physiquement éloignés du reste de l’équipe, même s’ils vont bien, mais ils sont en communication constante. »

«Nous apprécions également nos collègues dans le paddock qui ont offert une aide immédiate vendredi pour démonter le garage et emballer le fret, ce qui était évidemment un défi pour nous de manquer 14 de nos gars de base. C’est l’esprit de la F1 et de la course que nous embrassons tous. »

