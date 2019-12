Se souvenir du meilleur de Robert Kubica

Date publiée: 20 décembre 2019

Seules 108 personnes détiennent la distinction de s'appeler vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 et Robert Kubica peut compter lui-même sur cette liste.

Seul Polonais à avoir couru en Formule 1, Kubica a quitté Williams, et par conséquent la grille de F1, à la fin de la campagne 2019.

Bien qu'il soit facile d'évaluer les pilotes sur les résultats dans une industrie axée sur les résultats, Kubica ne mérite pas d'être connu pour son record post-crash, mais il mérite qu'on se souvienne de son retour même en premier lieu et pour le talent qu'il était.

Dans cet esprit, nous passons en revue cinq des moments déterminants de Kubica.

Course 3. P3.

Faisant ses débuts au Grand Prix d'Allemagne 2006 à la place de Jacques Villeneuve jugé inapte, Kubica s'est vu cruellement refuser les premiers points de sa BMW. Malgré sa septième place, la voiture était en sous-poids, entraînant une disqualification.

Gardant sa position au sein de l'équipe, Kubica a rapidement rebondi au Grand Prix d'Italie alors qu'il atteignait le podium en seulement sa troisième course de F1.

Michael Schumacher, en route vers sa 90e victoire en carrière, a accéléré au départ avec Raikkonen à sa poursuite, laissant Kubica dans une bataille houleuse pour la troisième place. Démontrant une habileté défensive exemplaire, Kubica a tenu à distance la Ferrari de Felipe Massa.

Là où Massa a échoué, Fernando Alonso a réussi en dépassant de peu le pôle après une série d'arrêts aux stands, mais la fortune a favorisé Kubica car le moteur d'Alonso a été emballé à dix tours de la fin. Cela a permis à Kubica de courir au loin et de décrocher le podium.

Un pôle sur pôle

Seules sept équipes ont disputé plus de Grand Prix que Sauber, mais un seul de leurs pilotes n'a jamais atteint la pole position, cet homme est Robert Kubica.

Après une année 2007 solide, Kubica et BMW Sauber ont entamé l'année 2008 en force avec son deuxième podium en Malaisie. Il a ensuite suivi cela avec une performance sublime lors des qualifications à Bahreïn alors qu'il a tenu à distance Massa, Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen pour remporter la première place sur la grille.

Il finirait par prendre du retard sur les deux Ferrari en course mais des temps encore meilleurs s'annonçaient…

Quelle différence une année fait

En 2007, Kubica a été impliqué dans l'un des accidents les plus dramatiques de mémoire récente lorsqu'il a été lancé dans le mur à la suite d'un contact avec Jarno Trulli lors du Grand Prix du Canada.

Le violent accident a empêché Kubica de participer à une seule course, ce qui semblait être un miracle compte tenu de son apparence.

À son retour sur le circuit Gilles Villeneuve, Kubica a obtenu le châtiment ultime en prenant d'assaut sa seule et unique victoire en F1.

Dans un grand prix chaotique dans lequel Hamilton est entré en collision avec Raikkonen dans la voie des stands, ce sont les deux BMW Saubers qui se battaient pour la victoire alors que le premier arrêt de Nick Heidfeld allait de pair avec le double arrêt de Kubica.

Kubica a profité de l'air pur quand Heidfeld a laissé passer son coéquipier et a créé suffisamment d'espace pour sortir devant même avec un arrêt supplémentaire.

Le maestro de Monaco

Beaucoup considèrent 2010, la dernière saison «pré-blessure» de Kubica, sa meilleure en Formule 1. Dans une Renault qui était probablement la quatrième ou la cinquième voiture la plus rapide de la grille, Kubica maximisait régulièrement les performances de la voiture pour obtenir des résultats solides, y compris quelques podiums .

L'un de ces podiums est venu à Monaco. Une performance de qualification sensationnelle a placé Kubica au premier rang aux côtés de Mark Webber et, bien qu'il ait finalement perdu contre les deux pilotes Red Bull, il a fait assez pour relever le défi d'Alonso, Massa et Hamilton. Un casting étoilé à garder à distance.

Le retour

Huit ans après un accident de rallye dévastateur et neuf ans après sa dernière saison de F1, Kubica a fait un retour au sport en obtenant un siège Williams pour 2019.

La saison elle-même n'a peut-être rapporté qu'un point et a entraîné une défaite de 21-0 contre son coéquipier lors des qualifications, mais l'année a été un succès dès la seconde où il est entré dans le cockpit de la voiture et a terminé le premier tour du Grand Prix d'Australie.

Un accident qui a été presque mortel et a causé des dommages permanents à son bras et à sa main, ce qui en garderait beaucoup pour de bon, mais l'histoire de Kubica de résilience et de détermination en 2019 est celle qui mérite une adulation éternelle.

Ben Hocking

