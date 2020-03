Sebastian Vettel a proposé un nouvel accord avec une réduction salariale drastique

Date publiée: 28 mars 2020

Sebastian Vettel a reçu sa première nouvelle offre de contrat de Ferrari, mais cela implique une réduction de salaire drastique, selon les rapports.

Le quadruple champion du monde est désormais dans la dernière année du contrat de trois ans qu’il a signé en 2017, un contrat de 100 millions d’euros.

Ferrari a toutefois précisé que Vettel était son option préférée pour conserver son siège, aux côtés de Charles Leclerc.

Cependant, c’est l’émergence de Leclerc qui a blessé Vettel dans cette situation.

Sky Sports Italia rapporte que Vettel s’est vu proposer un nouveau contrat par la Scuderia, mais seulement une prolongation d’un an, ce qui entraînerait une sérieuse réduction de son salaire.

Vettel a connu une année 2019 médiocre par rapport à ses critères – Leclerc est entré dans l’équipe et, lors de sa première saison, a marqué plus de victoires, de pôles et de points que Vettel, terminant P4 au Championnat des pilotes, 24 points devant son coéquipier beaucoup plus expérimenté.

Plusieurs erreurs de pilote se sont également glissées pour Vettel l’année dernière, et le fait que 2020 n’ait pas encore commencé signifie qu’il n’a pas été en mesure de faire ses preuves à nouveau, et donc son stock a chuté.

Actuellement, la pandémie de coronavirus signifie que la saison 2020 ne commencera que le 14 juin avec le Grand Prix du Canada au plus tôt. Cette course reste cependant sérieusement menacée, tout comme le Grand Prix de Grande-Bretagne jusqu’au 19 juillet.

Le rapport indique que Vettel a peu de pouvoir de négociation avec Daniel Ricciardo, Carlos Sainz et Antonio Giovinazzi tous sur leur radar.

Ricciardo a rejoint Renault avant la saison 2019, mais le projet n’ayant pas encore été récompensé, il pourrait passer à la fin de son contrat de deux ans fin 2020.

Sainz a connu la meilleure saison de sa carrière jusqu’à présent en 2019, terminant P6 au championnat des pilotes, tout en donnant à McLaren son premier podium depuis 2014 avec P3 au Grand Prix du Brésil.

Giovinazzi est plus un joker – il n’a pas mis le feu à la série l’année dernière à Alfa Romeo mais a progressé régulièrement tout au long de la saison et fait toujours partie de la Ferrari Driver Academy.

Si Ferrari voulait à nouveau emprunter la voie pour avoir un pilote clair n ° 1 et n ° 2, alors Giovinazzi est l’option évidente.

Le contrat de Leclerc avec les équipes court jusqu’en 2024.

