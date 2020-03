Sebastian Vettel aurait été sur le radar de McLaren

Date publiée: 15 mars 2020

Sebastian Vettel pourrait passer à McLaren l’année prochaine s’il n’est pas retenu par Ferrari, selon un rapport de F1-initié.

Vettel a rejoint la Scuderia en 2015 alors que le quadruple champion du monde cherchait à offrir un premier championnat des pilotes à l’équipe depuis 2007.

Mais malgré sa fin en 2017, le pilote allemand n’a pas été en mesure d’ajouter un cinquième titre à son CV, et la saison dernière son rôle de pilote numéro un de l’équipe a été examiné avec l’arrivée de Charles Leclerc qui a marqué plus de victoires, de poteaux et de points que Vettel.

Vettel en 2020 entre dans la dernière année de son contrat Ferrari, et bien que l’équipe ait confirmé qu’il est leur choix préféré pour 2021, il n’est pas clair si cela le verrait ou non comme pilote numéro deux de Leclerc.

Et si le joueur de 32 ans devait quitter Maranello, alors McLaren est apparue comme une destination possible.

Vettel a travaillé avec le directeur actuel de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, pendant le passage du pilote chez BMW Sauber, et on pense qu’ils ont une relation solide.

Une source anonyme a déclaré à F1-initié: «Seidl connaît bien Vettel de leur temps passé ensemble à BWM. Si Sebastian doit être eu, il pensera certainement à lui. Ce serait également un coup d’État fort pour McLaren-Mercedes. »

L’ancien pilote de F1 Timo Glock a ajouté: «Peut-être McLaren. Avec Andreas Seidl, ils ont un chef d’équipe allemand sous lequel cela n’a augmenté que l’année dernière. Je peux bien imaginer les conversations, il aimerait certainement avoir un pilote allemand expérimenté dans l’équipe. »

Vettel s’installer à McLaren serait certainement une surprise.

Carlos Sainz et Lando Norris ont émergé comme l’un des partenariats les plus divertissants et prometteurs de la grille en 2019 et McLaren a régulièrement fait part de ses plans pour les soutenir à long terme.

L’équipe a même exclu le retour du double champion du monde Fernando Alonso, telle était sa détermination à ne pas séparer Sainz et Norris.

