Sebastian Vettel discute de son cadeau de fan préféré

Date publiée: 29 mars 2020

Sebastian Vettel dit qu’il aime recevoir des lettres de ses fans car cela montre qu’ils veulent mettre un sourire sur son visage.

Actuellement, la Formule 1 est au point mort avec la pandémie de coronavirus, ce qui signifie qu’aucune course n’est possible avant juin au plus tôt avec le Grand Prix du Canada du 12 au 14 juin, la course la plus proche qui n’a pas encore été annulée.

Donc, comme nous tous, les pilotes ont beaucoup de temps libre à un moment de l’année où ils s’installent généralement dans le calendrier implacable d’une saison de F1.

Et Vettel a pris le temps de nous dire quel cadeau il apprécie le plus de ses fans après qu’on lui ait demandé quel était le «meilleur» cadeau de fan qu’il ait jamais reçu.

Ce cadeau est des lettres parce qu’il lui fait du bien quand les gens prennent le temps d’écrire quelque chose et de lui sourire.

S’exprimant dans une publication sur les réseaux sociaux, il a déclaré: «Je ne pense pas qu’il y ait le meilleur cadeau, je pense que j’apprécie si les gens pensent à moi.

«Surtout quand ils prennent l’effort d’écrire quelque chose, et peut-être de remettre une petite lettre, et je peux juste voir qu’ils ont pensé à me faire sourire.

«Je pense que c’est une bonne chose. J’aime les recevoir et parcourir les messages, les lire le soir sur la piste.

“C’est juste un beau geste de savoir que quelqu’un d’autre a pensé à toi.

“Il y a eu des mots très inspirants dans le passé, alors merci pour tous.”

Sebastian parle à nouveau de combien il apprécie les gens qui lui écrivent 🥰 #Vettel # Seb5 # F1 pic.twitter.com/7dO61jCrh9

– Sebastian Vettel # 5 (@sebvettelnews) 28 mars 2020

En ce moment même si Vettel espère probablement le cadeau d’une offre de contrat améliorée – Ferrari lui a remis les termes de leur premier renouvellement, mais ce n’est qu’une prolongation d’un an et implique une forte réduction de son salaire.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.