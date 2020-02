Sebastian Vettel et Charles Leclerc au «même niveau» pour la saison 2020

Date publiée: 12 février 2020

Sebastian Vettel n’est plus le pilote prioritaire de Ferrari, Mattia Binotto confirmant que le statu quo a changé et les deux pilotes seront sur un pied d’égalité cette saison.

La saison dernière, qui marquait la première campagne de Charles Leclerc dans le fameux rouge, Vettel avait la préférence.

Ferrari a clairement indiqué que dans une situation 50-50, c’était le quadruple champion du monde qui bénéficierait de cet avantage, et il l’a fait rapidement à plusieurs reprises au début de la saison.

Au fil de l’année, c’est Leclerc qui s’est imposé comme le plus rapide des deux, remportant sept pole positions et deux victoires aux deux pôles et une victoire de son coéquipier.

Leclerc a terminé le championnat P4 au classement, 24 points devant Vettel.

Cette saison, les pilotes commenceront la campagne sur un pied d’égalité avec le principal de l’équipe Binotto insistant sur le fait qu’ils seront libres de courir.

“C’est développé”, a déclaré Binotto sur le site officiel de F1. “Charles a une année d’expérience avec nous.

«Ils seront au même niveau, ils pourront tous les deux se battre pour être en tête.

“Alors laissez-les courir.”

Ferrari a donné à Leclerc la liberté de courir Vettel au fil de la saison 2019, mais cela n’a pas toujours bien fonctionné.

Le duo est entré en collision au Grand Prix du Brésil, avec Leclerc inflexible qu’ils avaient tous deux tiré les leçons de cet incident.

Cette année, il donnera plus d’espace à Vettel si besoin est.

“Nous avons tous les deux appris la leçon de ce qui s’est passé au Brésil”, a déclaré le joueur de 22 ans.

«Nous sommes libres de courir mais nous sommes aussi coéquipiers. Beaucoup de gens [work] sur la voiture, nous sommes une équipe, et les choses au Brésil ne devraient pas se produire.

“J’en ai appris. Les marges seront probablement un peu plus importantes. »

Quant à Vettel, il compte la bataille entre les deux volontés comme c’était la saison dernière quand il sentait que Leclerc bénéficiait déjà d’un traitement égal.

“[It was] pas comme si j’avais une autre voiture [in 2019],” il a dit. «Nous avons tous les deux la même voiture et les mêmes chances de bien courir.

“Je n’en ai jamais douté, je ne pense pas que Charles l’ait fait non plus.

“Cela ne change rien. Partant sur un pied d’égalité, nous étions l’année dernière, nous le sommes aussi cette année. »

