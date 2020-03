Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen quittent l’Australie

Date publiée: 12 mars 2020

Alors que le monde continue d’attendre la confirmation, Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen ont pris les choses en main.

BBC Sport a confirmé que les anciens coéquipiers de Ferrari avaient tous deux décidé de rentrer chez eux à la suite du retrait de McLaren du Grand Prix d’Australie en raison d’un test positif pour le coronavirus pour l’un des membres de leur équipe.

Depuis cette annonce, il y a eu un tourbillon d’informations contradictoires de la course à la course, mais il semble qu’il s’agisse de qui cligne le premier entre la Formule 1, la FIA, les organisateurs de la course et le gouvernement australien pour savoir qui appelle hors de l’événement.

Mais, une chose est sûre, Kimi et Seb sont rentrés chez eux.

Kimi y Vettel se van a casita, que se está muy a gusto allí. pic.twitter.com/gnpZU3PeuM

– Javi Benito (@ JBenito0043) 12 mars 2020

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.