Sebastian Vettel: Ferrari a fait un «énorme bond en avant» depuis 2015

Date publiée: 12 mars 2020

Sebastian Vettel a rejoint Ferrari avant la saison 2015, et il dit que depuis lors, l’équipe a fait un “énorme bond en avant”.

Le meilleur coup de Vettel au Championnat du monde avec Ferrari est venu en 2017, mais ce n’était pas suffisant pour faire dérailler la domination record de Mercedes dans ce sport qui a commencé en 2014.

Mais en revenant sur ses cinq années avec l’équipe, Vettel pense qu’il est clair que la Scuderia a fait un “énorme bond en avant”.

“L’équipe a fait un énorme bond en avant depuis que j’ai rejoint l’équipe en 2015 pour de nombreuses raisons”, a-t-il déclaré sur ..net.

«De toute évidence, la réglementation a changé, etc. Mais je pense que nous avons prouvé que nous sommes capables de construire la voiture la plus rapide.

«Si vous prenez 2017, dès le début, nous avions probablement la voiture la plus innovante. Cela parle donc de la qualité que nous avons dans nos propres rôles pour la puissance de l’ingénierie. En 2018, une grande partie de la saison, nous avions l’air très bien.

«L’année dernière, je pense que nous avons eu notre force. Évidemment, nous n’avions pas le package le plus solide, mais nous avions un package qui était le plus solide dans certains circuits et certains domaines. Je pense donc que la capacité d’offrir le meilleur est là. »

Mais, si Ferrari doit à nouveau se battre pour les titres de pilotes et de constructeurs, Vettel admet que son équipe doit rassembler tous les éléments dans un package solide.

“De toute évidence, ce qui manque, c’est de tout réunir et d’avoir le meilleur package”, a-t-il expliqué.

«Maintenant, cela dépend aussi de ce que font les autres. Ce n’est pas comme si nous étions massivement en retard dans l’un ou l’autre domaine. Mais ce sont finalement les petits détails qui peuvent faire la différence.

«Le niveau de compétition est très élevé. Je pense que Merc établit une norme très, très élevée en équipe. C’est donc à nous de respecter ces normes. Et je pense que d’après ce que je vois à l’intérieur, se déplacer, etc., l’attention, la volonté, la détermination, mais aussi la volonté en tant qu’organisation de continuer à s’améliorer, je pense qu’elle est là.

«Il s’agit donc, je pense, de petites choses, de les assembler. Ce n’est pas facile. Mais nous essayons certainement très fort et nous avons les ingrédients, je crois. “

