Sebastian Vettel: la F1 se sentirait bizarre sans les fans

Date publiée: 17 avril 2020

Sebastian Vettel n’est pas particulièrement intéressé par la perspective d’une course à huis clos, affirmant que la Formule 1 «se sentirait bizarre» sans la présence de fans.

Lors d’une conférence de presse en ligne, Vettel a discuté d’un large éventail de sujets, notamment des détails sur une baisse potentielle des salaires, un nouvel accord avec Ferrari et peut-être une incursion dans le monde des courses virtuelles.

Vettel a également été invité à faire part de ses réflexions sur la façon dont la Formule 1 devrait penser à reprendre la course une fois qu’il est de nouveau sûr de le faire.

“Que ce soit sans fans, que ce soit avec des fans, des courses fantômes ou des courses sans fantômes et d’autres choses, je ne sais pas”, a médité Vettel.

«Je pense que personne n’aime courir devant des tribunes vides, cela semble un peu étrange, mais d’un autre côté, la question est de savoir quand est le bon moment pour dire en quelque sorte de recommencer à courir et si une course fantôme peut avoir lieu beaucoup plus tôt. qu’une course d’une manière à laquelle nous sommes habitués.

«Ce que nous aimerions tous, c’est revenir à la normale – pas seulement pour la Formule 1 mais pour le bien de tous et du monde entier – mais comme je l’ai dit précédemment à cet égard, la meilleure prescription sera d’être patient.

«C’est douloureux parce que je veux remonter dans la voiture et si je suis égoïste, je veux courir, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup de choses en ce moment par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement.

“Probablement au tout début, les deux premières courses seront compromises par rapport à ce à quoi nous sommes habitués mais, espérons-le, pas trop car nous voulons évidemment courir d’une manière que nous connaissons tous, c’est-à-dire devant la foule, en devant les fans, avec une super ambiance et ainsi de suite. Nous verrons.”

Vettel pense qu’il y a un équilibre difficile à réaliser avec la nécessité de commencer la saison d’un point de vue commercial contre la nécessité de garder la santé et la sécurité des personnes impliquées comme une priorité absolue.

“Nous en avons beaucoup parlé au sein de la GPDA (Association des pilotes de Grand Prix)”, a révélé Vettel.

«C’est très, très difficile. C’est une décision difficile. D’une part, vous avez la santé du sport si vous le regardez d’un point de vue commercial, d’autre part, vous avez la responsabilité des personnes dans le paddock – les travailleurs à l’intérieur du paddock – et bien sûr le plus important, les fans.

«C’est un sport qui se pratique en plein air mais nous avons beaucoup de gens qui viennent normalement pour regarder nos courses.

«Nous devons nous assurer que, tout en prenant soin de nous, nous prenons également soin du public.

“Maintenant, il y a beaucoup d’options auxquelles vous pouvez penser en termes de comment recommencer, quel est le meilleur format pour recommencer à courir.”

