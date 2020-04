Sebastian Vettel: la «famille» de Formule 1 doit protéger les petites équipes

Date publiée: 26 avril 2020

Sebastian Vettel, de Ferrari, pense que la Formule 1 doit mettre en place les mesures financières pour maintenir les petites équipes en activité.

La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les finances des dix équipes avec des courses en suspens, et bon nombre des petites équipes sur la grille n’ont pas le genre de ressources que celles au sommet pour protéger leur avenir.

Les patrons de la Formule 1 ont été honnêtes en affirmant que certaines équipes pourraient être perdues de la série, et il y a des discussions en cours sur la réduction du plafond budgétaire de sa limite convenue de 175 millions de dollars par saison.

Les trois meilleures équipes, Mercedes, et en particulier Ferrari et Red Bull sont préoccupées par de nouvelles réductions du plafond et le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a suggéré un plafond budgétaire à deux niveaux pour les équipes fournisseurs et clients, une idée soutenue par le directeur de Red Bull. Christian Horner.

Mais Vettel estime que la chose la plus importante est que la «famille» de Formule 1 s’occupe des petites équipes pour s’assurer qu’elles ne font pas faillite.

«Avec la nouvelle réglementation, l’idée est de rapprocher le terrain, donc si cette situation particulière aide en quelque sorte le sport à se rapprocher pour avoir une meilleure course et un meilleur sport, alors ce serait un bon côté effet, je dirais “, a déclaré Vettel à Motorsport, cité par Insideracing.com.

«Je pense que nous ne pourrons juger que lorsque nous aurons des décisions vraiment concrètes entre nos mains et voir ensuite comment elles fonctionneraient dans la vie pratique.

“Mais certainement, pour certaines des petites équipes, cette situation les met [and] leur existence en question, et c’est assez extrême. Donc, vous savez, en tant que famille de Formule 1, je pense que nous devons nous garder les uns les autres. »

Les nouvelles réglementations qui arrivaient en 2021 ont maintenant été repoussées jusqu’en 2022 – ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour Ferrari puisque leur challenger de 2020 n’a pas suivi le rythme lors des tests de pré-saison, mais malgré tout, Vettel pense que c’était la bonne décision.

«Je pense que reporter les règles à 2022, le nouvel ensemble de règlements, puis en discuter encore pour 21, le quoi et comment et ainsi de suite, je pense que c’est la bonne approche», a-t-il expliqué.

«Il est tout à fait juste d’en remettre une partie.

«Que ce soit pire ou meilleur pour Ferrari, l’intérêt naturel en ce moment est ce qui est bon pour le sport, et je pense que c’est la bonne décision pour le sport.

“Je pense que c’est aussi l’intention, l’intention la plus importante, de Ferrari et de l’équipe en ce moment.”

