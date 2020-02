Sebastian Vettel minimise la crainte que DAS soit le “ ticket pour gagner ” de Merc

Date publiée: 21 février 2020

Le système de direction à deux axes de Mercedes a été la star des tests de Barcelone jeudi alors que les experts et les conducteurs ont débattu de la légalité.

Mercedes a lancé le système DAS sur le Circuit de Catalunya.

Alors que l’équipe n’a fait aucune annonce, des images à bord de Lewis Hamilton ont montré que le Britannique poussait et tirait sur son volant.

Cela, on l’a remarqué, a changé le pincement des roues avant.

Interrogé à ce sujet, Mercedes a déclaré qu’il s’agissait d’un nouveau système que l’équipe testait avec le patron de la technologie James Allison, révélant que la FIA en était consciente et qu’il était “confiant” qu’il était légal.

Helmut Marko de Red Bull dit que c’est tout sauf si Vettel pense que cela doit être légal si Mercedes est en marche.

Cependant, cela ne signifie pas qu’il est confortable à utiliser.

“Imaginez que vous avez l’habitude de faire quelque chose … Imaginez que vous avez l’habitude de courir et que vous enfiliez vos chaussures de course, puis quelqu’un vous demande de courir avec vos tongs. Vous pouvez également le faire, mais c’est tout simplement très différent », a déclaré le pilote Ferrari.

“Alors, évidemment, ce n’est pas si extrême que ça, mais c’est juste que vous ajoutez quelque chose de complètement nouveau et qui semble probablement étrange et bizarre au début, mais évidemment si cela vous donne un avantage, vous donne un avantage, vous pouvez remplir la tâche, et vous avez la capacité de le faire et avec suffisamment de pratique, alors pourquoi pas? “

OK, ne vous contentez pas de regarder le mouvement de va-et-vient du volant, regardez comment la roue remonte lorsque la voiture se redresse. C’est une astuce pour améliorer les problèmes causés par POU pour le pilote… https://t.co/Qj8UukvVyP

– Matthew Somerfield 🅢🅞🅜🅔🅡🅢Ⓕ① (@ SomersF1) 20 février 2020

Il a ajouté: «Je pense que c’est assez bizarre, quand vous avez la sensation tout d’un coup, vous pourriez avoir la roue dans la main. Je pourrais juste imaginer que ça fait bizarre.

“Mais c’est sûr que c’est plus rapide et que vous ne craignez rien pour l’option plus rapide. Nous avons eu le f-duct il y a de nombreuses années, comme il y a 10-11 ans, et nous avons roulé d’une seule main la plupart des pistes.

“Donc, ce n’était pas sûr, mais c’était rapide. Donc, vous faites ce que vous êtes poussé à faire, mais c’est pourquoi nous avons évidemment la FIA, pour prendre soin de nous et nous assurer que les choses ont un sens, et nous avons mis la main sur le volant. “

Vettel n’est pas inquiet que DAS vienne tout juste de remettre Mercedes à un septième doublé de championnat.

Il reconnaît cependant qu’il s’agit d’une «innovation» en faveur de Mercedes.

“Je pense que cela dépend beaucoup plus de ce que vous avez autour d’elle. Je ne sais pas, je sous-estime peut-être, mais je ne pense pas que ce soit le ticket pour gagner.

“Je pense qu’il y a beaucoup plus d’éléments pour construire une voiture compétitive, mais c’est sûr qu’il s’agit d’une innovation, et nous verrons si c’est quelque chose que tout le monde doit reprendre ou non.”

