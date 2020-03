Sebastian Vettel n’est pas sûr du siège de milieu de terrain mais l’argent ne compte pas

Lié à un passage à McLaren en 2021, Sebastian Vettel admet qu’il ne peut vraiment pas dire s’il serait disposé à passer à une équipe de milieu de terrain.

La saison dernière, McLaren a terminé meilleure du reste du championnat, mais l’équipe de Woking n’était en aucun cas au même niveau que les trois meilleures équipes de F1.

Alors que Vettel a remporté neuf podiums, dont une victoire, McLaren n’a réussi qu’un seul résultat parmi les trois premiers de toute la saison.

Cela soulève la question de savoir si Vettel serait disposé à prendre du recul.

Il ne sait pas.

“Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner de réponse à cette question”, a-t-il déclaré à Motorsport.com. “Je ne sais pas vraiment.

«Quand j’étais au milieu de la grille, j’étais au début de ma carrière en Formule 1, avec Toro Rosso et peu de temps après chez Red Bull, même si nous sommes rapidement passés à l’avant.

«À Toro Rosso, la première année où nous nous sommes battus pour la dix-septième ou quinzième position, j’avais Vitantonio Liuzzi comme coéquipier et nous n’étions pas assez compétitifs.

«L’année suivante (2008) a été incroyable: nous avons pu nous battre pour la douzième place, puis pour la dixième, puis à la fin de la saison, nous étions constamment dans le top 10.»

Il a toutefois admis que cela dépendrait de la perspective.

Et en tant que pilote qui a passé le plus de 10 ans à courir dans les cinq premiers, Vettel dit qu’il serait difficile de trouver de la joie à se battre pour des positions plus loin dans le peloton.

Mais, encore une fois, son ancien coéquipier Kimi Raikkonen fait exactement cela pour rien de plus, ou moins, que sa passion pour la course.

Il a ajouté: «Oui, cela dépend de la situation: lorsque vous commencez à vous battre pour le top 10, vous retrouver dans le top 5 est excitant, mais quand vous passez les 10 dernières années dans le top 5 puis vous vous retrouvez quinzième, le le sentiment ne peut pas être le même.

«Il va sans dire que si vous vous retrouvez quinzième après avoir passé une vie à la dix-huitième place, vous semblez avoir atteint la plus belle chose du monde. Je ne pense pas que vous ne puissiez rien prétendre de votre passé, si vous avez gagné beaucoup, je pense que vous voulez gagner à nouveau.

“Regardez Kimi, par exemple: il ne peut certainement pas se battre pour la victoire maintenant. Je pense qu’il aimerait le faire, s’il pouvait choisir de le faire. Mais au final, si vous êtes motivé par la passion, vous trouvez de la satisfaction et vous pouvez aussi vous amuser à conduire et à courir seul. »

Pour l’instant, l’objectif de Vettel est de gagner des grands prix avec Ferrari et de se battre pour le titre mondial de cette année.

“Mon objectif est toujours le même, car nous ne l’avons pas encore atteint”, a-t-il déclaré.

«Mercedes nous a battus ces dernières années, la mission reste donc toujours la même.

“Nous avons couru de nombreuses courses, je pense qu’il y a eu de grands moments ainsi que des jours moins bons, mais comme je l’ai dit, l’objectif reste le même, il est toujours là, mon objectif est de gagner avec Ferrari.”

Il y a une bonne nouvelle pour McLaren s’ils décident de poursuivre Vettel, il n’y est pas pour l’argent.

“Vous savez, cela dépend de ce qui est vraiment important pour vous, de ce qui vous guide dans la prise de décisions”, a-t-il déclaré lors de la question salariale. «Je ne veux pointer du doigt personne, pensez-vous: si l’argent vous motive, alors battez-vous pour cela, il y a beaucoup d’hommes de sport et d’affaires motivés par les gains.

“Je pense que la vraie question à poser est: quand l’argent est-il suffisant?”

Il a ajouté: «Ici, nous sommes dans un« cirque »un peu perdu, beaucoup d’argent circule et l’argent a tendance à ruiner les gens. Et revenons à ce que j’ai dit tout à l’heure: il faut voir où on a sa limite.

«À un moment donné, l’argent cesse d’être la chose la plus importante, mais il y a toujours le désir d’apprécier ce que vous faites.

«Le nôtre est un travail que peu de gens peuvent faire, et je crois que nous tous, en casques et combinaisons, devons toujours montrer que nous l’apprécions, sommes heureux de le faire, de profiter d’un moment que nous avons dit il y a peu de temps n’était pas infini. C’est la clé pour moi. “

