Sebastian Vettel n’est que onzième à Spielberg

La Scuderia Ferrari n’a pas connu le meilleur début de saison, du moins en qualifications. Le Monégasque Charles Leclerc s’est classé septième, tandis que l’Allemand Sebastian Vettel a été éliminé en Q2 et pourrait à peine être onzième. Le SF1000 n’est pas le plus rapide en ligne droite. Il y a beaucoup à améliorer dans l’équipe de Maranello.

Charles Leclerc – Voiture # 16

Classement: 7e

« La septième place est la meilleure que nous pouvons faire aujourd’hui. Bien sûr, ce n’est pas où nous voulons être, mais nous ne sommes tout simplement pas assez rapides, nous devons donc travailler dur et essayer de rattraper notre retard. Il y a encore pas mal de performances que nous pouvons atteindre. ici et là, nous devons donc tout mettre ensemble, tirer le meilleur parti de l’emballage, car pour l’instant c’est tout ce que nous avons Le plus petit détail est très important car tout le monde est très proche maintenant.

Ce fut une journée difficile, mais au moins maintenant, nous savons où nous en sommes. En tant qu’équipe, tout ce que nous pouvons faire est de remonter le moral et de trouver le positif dans tout cela, même si ce n’est pas facile. Nous devons tous travailler ensemble de manière constructive et essayer de faire le meilleur travail possible pour améliorer les choses dans les courses à venir. Nous devons maintenir notre moral et être motivés et ne travailler que pour nous améliorer. C’est la voie à suivre pour sortir de ces moments difficiles. L’équilibre de la voiture est assez bon, mais c’est la performance globale qui n’est pas encore assez bonne. Quant à la course, tout peut arriver et avoir une bonne stratégie avec une bonne gestion des pneus, peut-être pouvons-nous marquer de bons points. «



Sebastian vettel – Voiture # 5

Classement: 11e

« Je ne me sentais pas si en sécurité avec la voiture vers la fin de la session, mais la course est demain et c’est la partie du week-end que nous attendons le plus avec impatience. Nous verrons donc ce que nous pouvons apprendre aujourd’hui pour nous améliorer demain. Notre voiture n’était pas assez rapide et l’équilibre n’était pas idéal je pense que nous perdions un peu sur les lignes droites avec trop de traînée mais dans certains virages nous sommes très compétitifs.

Nous aurions sûrement aimé être plus rapides, mais le P11 nous met en bonne position pour la course, avec un choix de pneus gratuits qui nous permet de faire quelque chose de différent avec la stratégie, ce qui pourrait être important puisque demain la température pourrait être plus élevée . Ce n’est pas idéal et je ne suis pas complètement satisfait et nous n’avions clairement pas autant de main que les autres, mais notre rythme de course devrait être plus compétitif. »