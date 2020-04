Sebastian Vettel: Peu de coureurs peuvent se comparer à Sir Stirling Moss

Date publiée: 19 avril 2020

Sebastian Vettel estime que même si Sir Stirling Moss n’a pas remporté le Championnat du monde, peu de gens peuvent se comparer à son talent de pilote.

La légende britannique de la course automobile Moss est décédée à l’âge de 90 ans à son domicile de Londres la semaine dernière après avoir lutté contre une maladie de longue durée.

Il est largement considéré comme le plus grand pilote à n’avoir jamais été champion du monde de Formule 1 et le meilleur coureur polyvalent. Il a terminé deuxième au classement quatre années de suite de 1955 à 1958.

Et malgré l’absence de titre, Vettel pense que Moss a réussi à peu près tout ce qu’il y avait à faire en course, et que très peu se comparent à son talent.

“Je pense que c’est une personne formidable et évidemment un pilote incroyable en son temps, il nous manquera”, a déclaré Vettel sur ..net.

«Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir autant de lui et si tard dans sa vie. C’est donc une grande honte. De toute évidence, mes pensées vont à [Lady] Susie et la famille.

«On se souviendra toujours de lui comme l’un des plus grands pilotes de Formule 1. Évidemment, si vous regardez uniquement la Formule 1, il n’a pas remporté le championnat du monde mais il le méritait certainement.

«Il a eu beaucoup de très bonnes courses également en dehors de la Formule 1. Je pense qu’il a à peu près tout réalisé dans ce sport. Il manque peut-être un titre en F1, mais en général, je pense qu’il n’y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se comparer et ainsi de suite. »

En plus d’être un coureur incroyable, Vettel pense que Moss devrait être connu pour la personne fantastique qu’il était aussi.

«Ce qui reste vraiment, c’est le fait qu’il était un gars si charismatique et si gentil. Un vrai gentleman », a-t-il expliqué.

«Beaucoup de choses qui me viennent à l’esprit en parlant de Stirling. Alors c’est sûr qu’il nous manquera. »

