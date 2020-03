Sebastian Vettel pourrait continuer en 2021 mais avec une nouvelle équipe

Date publiée: 5 mars 2020

Sebastian Vettel n’a pas exclu d’échanger des équipes à la fin de cette saison car il envisage de prolonger son séjour en Formule 1.

L’année dernière, lors de son avant-dernière saison avec Ferrari sur son contrat actuel, Vettel a été poursuivi par des rumeurs selon lesquelles 2019 pourrait être sa dernière campagne.

Avec plus d’erreurs que de victoires et battu par son coéquipier Charles Leclerc, il y avait des spéculations que Vettel en avait assez.

L’Allemand a promis de voir la dernière année de son contrat avec Ferrari et alignera avec Leclerc dans le rouge après le GP d’Australie.

«J’ai eu un peu de temps en hiver et je l’ai utilisé pour me faire une idée que je voulais vraiment (continuer) et que je l’appréciais toujours», a-t-il expliqué à Bild.

Vettel est déjà interrogé sur 2021 car il sera hors contrat avec Ferrari à la fin de cette année.

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré qu’il entamerait des pourparlers avec le quadruple champion du monde en “mai”, donnant aux deux l’opportunité de voir s’il y avait eu des progrès dans les premières courses.

Ferrari, cependant, n’est peut-être pas la seule option de Vettel pour 2021, car il admet qu’il pourrait encore échanger des équipes.

“Il y en a”, a-t-il dit à Bild lorsqu’on lui a demandé s’il était possible de déplacer des équipes.

“Je pense qu’il y a même un exemple d’un Allemand qui est allé ailleurs après Ferrari si je me souviens bien.”

Cet Allemand est Michael Schumacher qui a quitté Ferrari et F1 avant de reprendre le sport avec Mercedes.

Le journaliste italien Pino Allievi pense que beaucoup de choses sont à cheval sur la première poignée de grands prix.

Il a déclaré au podcast Pit Talk: “Si Vettel va fort, ils le garderont, s’il va au même rythme qu’au début de 2019, ils le renverront.”

Allievi pense que ce sera un au revoir.

“Vettel avec Ferrari a suivi son cours”, a-t-il ajouté. «Il devait donner plus; il n’a jamais compris la mentalité Ferrari.

«Il avait des chances de gagner mais ne l’a jamais exploitée.

“Après six ans, il est normal de changer, c’est sain pour Ferrari, moins pour Vettel.”

