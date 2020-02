Sebastian Vettel reste la «clé» du «projet» de Ferrari

Date publiée: 5 février 2020

Le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, affirme que son quadruple champion du monde, Sebastian Vettel, reste un élément «clé» de leur projet.

Vettel a rejoint Ferrari en 2015, arrivant dans l’équipe avec quatre titres à son nom qu’il a remporté en quatre années consécutives chez Red Bull.

Mais ce n’est qu’en 2017 et 2018 qu’il a organisé un véritable combat pour le titre, et l’année dernière, le vent du changement a commencé à souffler lorsque Charles Leclerc est entré dans l’équipe et a remporté plus de victoires, de bâtons et de points que son coéquipier vétéran.

Le contrat de Vettel expire fin 2020 et il a été question qu’il pourrait quitter Ferrari à la fin de cet accord, mais Mekies était clair que Vettel est toujours un élément «clé» de l’équipe.

“Il a un leadership naturel dans son ADN et est une personne clé dans notre projet”, a déclaré Mekies au magazine italien Autosprint.

«Il est toujours capable de trouver les bons mots, il est calme et motivant. Sur le papier, plus vous restez avec un chauffeur, plus vous en obtenez, et je parlerais ainsi de Sebastian. »

Vettel a commencé 2019 avec un statut clairement n ° 1 chez Ferrari, mais Leclerc a rapidement réduit ce privilège.

Et le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, a déclaré que les deux pilotes commenceront 2020 avec la même priorité.

“Ils commenceront la saison au même niveau, avec l’équipe comme priorité”, a-t-il confirmé.

«S’il y a un point dans la saison où l’un d’eux a un gros avantage en championnat, alors nous allons le regarder.

“Dans ce scénario, il serait tout à fait normal et naturel de se concentrer sur l’un d’eux pour maximiser nos chances de gagner, mais pour l’instant, il est trop tôt pour y penser.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.