Sebastian Vettel reste P1, un problème de moteur coûte Hamilton

Date publiée: 27 février 2020

Lewis Hamilton a enregistré son premier drapeau rouge des tests de pré-saison lorsque sa W11 a perdu de la puissance jeudi, un jour où Ferrari est venu au premier plan.

Hamilton a effectué les tours sur le circuit de Barcelone jeudi après-midi pour s’arrêter 90 minutes après le début de la session.

S’embarquant dans une simulation de course, le Britannique s’est arrêté entre les virages 6 et 7 et a sorti les drapeaux rouges.

Son W11, qui a subi une perte de puissance, semble également être bloqué en troisième vitesse.

La voiture a été ramenée aux stands avec Mercedes révélant que l’arrêt avait été causé par une “anomalie de pression d’huile, qui a entraîné l’arrêt du moteur par mesure de précaution.

“Nous continuerons à enquêter plus avant, mais malheureusement, cela met fin à notre course pour la journée.”

C’était le quatrième problème de moteur de Mercedes, Valtteri Bottas ayant perdu du temps sur la piste la première semaine, car le W11 avait besoin d’une nouvelle unité de puissance tandis que Williams était déjà sur le moteur numéro trois.

La course de Hamilton a été limitée à seulement 14 tours pour la journée avec une journée de test restante.

Hamilton, cependant, n’était pas le seul grand nom dans le rouge au jour 5, car Sebastian Vettel a également provoqué l’arrêt de la session.

L’Allemand a été l’un des trois pilotes à se tromper au virage 5, son erreur provoquant un jet de gravier sur la piste.

Il a quand même réussi à enregistrer le meilleur temps de la journée, un 1: 16,841, donnant à Ferrari son premier P1 des tests de cette année.

Pierre Gasly, également aux commandes des pneus C5, s’est hissé au deuxième rang en fin de séance.

Le pilote AlphaTauri a fait un 1: 17,066 pour terminer à 0,225 s.

Lance Stroll a terminé troisième le plus rapide de la Mercedes rose, 0,05 seconde, tandis que Nicholas Latifi était quatrième pour Williams.

Bien que la journée du Canadien ait commencé par un arrêt à travers le gravier dans l’heure d’ouverture alors que la piste était encore humide, c’était la somme totale de ses ennuis.

Latifi a parcouru 159 tours jeudi, le plus occupé de tous les pilotes avec Vettel deuxième sur cette liste avec 144.

Lando Norris et Max Verstappen étaient les suivants.

Verstappen, qui était à neuf dixièmes du rythme, a eu deux incidents le jour 5, dont le deuxième a fait ressortir les rouges.

Il a filé sur des pneus froids au virage 15 tôt le matin avant d’ajouter une autre rotation, cette fois au virage 5, plus tard dans la session.

Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Kevin Magnussen et Alexander Albon ont complété le top dix.

L’autre arrêt de la journée appartenait à Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo.

Il a filé le matin, frappant le mur du Turn 4 avec l’arrière de son C39.

Fois

1 Vettel Ferrari 1m16.841s 144 tours

2 Gasly AlphaTauri 1m17.066s 138 tours

3 Stroll Racing Point 1m17.118s 130 tours

4 Latifi Williams 1m17.313s 159 tours

5 Norris McLaren 1m17.573s 113 tours

6 Verstappen Red Bull 1m17.738s 31 tours

7 Bottas Mercedes 1m17.985s 47 tours

8 Ocon Renault 1m18.013s 37 tours

9 Magnussen Haas 1m18.225s 110 tours

10 Albon Red Bull 1m18.393s 61 tours

11 Ricciardo Renault 1m18.395s 59 tours

12 Giovinazzi Alfa Romeo 1m19.670s 92 tours

13 Hamilton Mercedes 1m22.425s 14 tours

