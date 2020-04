Sebastian Vettel veut «se débarrasser de certains appuis»

Date publiée: 8 avril 2020

Sebastian Vettel dit que bien que les voitures de Formule 1 actuelles aient des niveaux «phénoménaux» d’appuis, il ne voudrait pas s’en débarrasser pour créer des voitures plus légères.

Le quadruple champion du monde n’a jamais eu peur de dire ce qu’il pensait quand il s’agissait de lui demander quelle serait sa vision idéale pour la Formule 1 … qui peut oublier le message radio “ramener les **** V12” après la retraite au Grand Prix de Russie 2019?

Mais, quant aux voitures actuelles elles-mêmes, elles ne sont pas complètement du goût de Vettel.

“Je pense que les voitures sont phénoménales en termes d’appuis: et c’est ridicule combien d’appuis nous avons et à quelle vitesse et à quelle vitesse les voitures sont dans les virages à vitesse moyenne et à grande vitesse”, a déclaré Vettel dans une interview avec Motorsport.com.

«Mais à basse vitesse, vous pouvez sentir le poids. C’est quelque chose que vous savez lorsque vous jetez la voiture d’un côté à l’autre dans la chicane ou l’épingle à cheveux.

“Les voitures sont, à mon avis, elles sont trop lourdes. Je pense que nous pourrions nous débarrasser de certains appuis, nous n’en avons pas besoin, mais plutôt des voitures plus légères. Globalement, nous serions toujours au même temps au tour, probablement encore plus vite.

“C’est la direction qui s’est produite grâce à l’unité motrice et à tout ce qui vient avec.”

“De toute évidence, certaines d’entre elles sont des mesures de sécurité sur lesquelles vous ne voulez pas revenir, et c’est vrai. Je veux dire, le Halo seul est comme 10 kilos. Vous pourriez le faire peut-être un peu plus léger, tout en étant aussi fort.

“Ce que je dis, c’est que certaines choses sont probablement justes, que nous avons les kilos. D’autres choses? Vous pouvez débattre. Mais je pense que cela vaut la peine de se rappeler que c’était un sentiment génial d’avoir seulement 600-620 kilos. Maintenant, le minimum que vous atteignez est de 750 kg. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.