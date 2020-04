Sébastien Buemi défend Helmut Marko après les commentaires du «camp viral»

Date publiée: 22 avril 2020

Le pilote d’essai de Red Bull, Sébastien Buemi, dit qu’il doute que Helmut Marko le pensait quand il a dit qu’il voulait mettre les pilotes de F1 de Red Bull dans un «camp» de coronavirus.

Marko a suscité la colère de nombreuses personnes dans le monde, y compris des scientifiques, après avoir suggéré de rassembler ses pilotes Red Bull et de les infecter avec le coronavirus.

“Nous avons quatre pilotes de Formule 1 et huit ou 10 juniors”, a-t-il déclaré au diffuseur autrichien ORF.

«L’idée était d’organiser un camp où nous pourrions combler ce temps mentalement et physiquement quelque peu mort. Et ce serait le moment idéal pour l’infection à venir. “

Marko a ensuite déclaré qu’il ne voulait pas dire ça comme ça.

“Cela s’est mal passé dans l’interview”, a-t-il déclaré à Auto Bild.

«Bien sûr, vous devez être prudent et essayer de maîtriser la pandémie le plus rapidement possible.

“Une chose est sûre: je n’enverrai pas volontairement mes enfants à la guerre.”

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, n’a pas tardé à défendre le conseiller de l’équipe tandis que le pilote d’essai Buemi dit qu’il ne pense pas que Marko le pensait au moment de sa sortie.

“C’est pourquoi il ne m’a pas appelé, je l’ai seulement lu dans le journal”, a-t-il déclaré à Blick.

«Cela n’aurait affecté que les quatre pilotes de Formule 1 de Red Bull et Alpha Tauri.

“Mais je ne pense pas qu’il le pensait de cette façon.”

Le joueur de 31 ans a été interrogé sur l’avenir de la course automobile à la lumière de la crise.

La Formule 1 et la Formule E, où il court actuellement, ont de gros constructeurs à la tête de beaucoup de factures et à moins que le monde ne recommence à commercer, il craint que ces constructeurs ne prennent un coup énorme mettant leurs programmes de course automobile en danger.

“Le sport automobile n’est pas une priorité absolue dans cette situation”, a-t-il déclaré.

«Si les constructeurs ne peuvent pas vendre de voitures, il leur sera difficile de continuer à dépenser beaucoup d’argent dans le sport automobile.

«Donc, si le verrouillage continue pendant plusieurs mois, cela pourrait mal se terminer pour notre sport.»

