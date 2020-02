Seidl: C’est un moment important pour l’équipe

McLaren sous la direction d’Andreas Seidl a connu une sorte de renaissance l’année dernière, lorsque le chaos a cédé la place au style de gestion allemand et a abouti à leur meilleure saison depuis des lustres et quatrième au classement des constructeurs de Formule 1, Best of the Rest.

Cependant, le directeur de l’équipe Seidl n’a officiellement rejoint la tenue de Woking qu’en mai, le MCL35 qui a été lancé aujourd’hui était son premier avec l’équipe.

Seidl a déclaré à l’occasion du lancement en direct: “C’est un moment important pour toute l’équipe”. “Hier soir, après plusieurs mois de dur labeur de tous les hommes et femmes de McLaren, notre peuple a été le tout premier pour voir le MCL35, avant de le montrer au monde aujourd’hui.

«Chaque membre de l’équipe a investi beaucoup de temps et d’énergie au cours de cette pré-saison dans la conception, l’ingénierie et la production du MCL35 prêt à prendre la piste pour la première fois lors des tests de pré-saison.

«Carlos et Lando ont fait preuve de sérieux et de détermination la saison dernière et ont continué à travailler dur pour préparer les tests et la saison au-delà. Nous avons hâte de poursuivre sur une première année très positive avec eux au volant.

«Aujourd’hui est une autre étape de notre voyage. Il est important de ne pas faire preuve de complaisance, ce sera une saison difficile. Rien n’est facile en Formule 1 et la compétition en tête du milieu de terrain sera intense.

«Nous avons six jours d’essais pour préparer le début de la nouvelle saison et Carlos, Lando et toute l’équipe ici au MTC et sur piste sont prêts. Nous y retournons », a ajouté Seidl.

Nous remercions le PDG Zak Brown pour avoir chassé des têtes Seidl et lui avoir confié la responsabilité du navire perdu en mer à la suite de l’ère turbulente de Fernando Alonso.

Ce qui a émergé a été l’opération lisse qui ressemble aux grandes opérations de Ron Dennis qui ont conduit à la plus grande période de succès de l’équipe. Alors qu’ils restent une équipe client chez Renault pour une dernière année, en 2020 ils reviendront à Mercedes power mais toujours en tant que client et non en tenue de chantier.

Néanmoins, l’équipe a des raisons d’être optimiste et Brown a reconnu: «Je suis extrêmement fier de toute l’équipe aujourd’hui. La saison dernière, nous avons livré ce que nous avions l’intention de faire: obtenir une quatrième lutte acharnée dans le Championnat des constructeurs.

«Notre élan positif sur la bonne voie et l’énergie renouvelée au sein de l’équipe nous ont permis de développer notre famille de partenaires et notre base de fans mondiale et nous nous réjouissons d’une saison extrêmement compétitive. Alors que nous aimons reprendre la course, nous restons mesurés et concentrés, et nous tous, chez McLaren, continuons à avancer sans crainte », a ajouté l’Américain.

Une nouvelle décennie de course commence ici. Dites bonjour à notre concurrent 2020 @ F1. # MCL35 #FearlesslyForward pic.twitter.com/TlKM7zyBIs

– McLaren (@ McLarenF1) 13 février 2020

.