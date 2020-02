Seidl: McLaren démarre le meilleur depuis de nombreuses années

Le patron de McLaren, Andreas Seidl, a révélé qu’il était satisfait de la première semaine de tests de son équipe pour la saison de Formule 1 2020, ce qui suggère que c’est un signe que leurs plans à long terme commencent à porter leurs fruits.

S’adressant aux journalistes après le dernier jour de la première semaine de tests à Barcelone, l’homme de 44 ans n’a pas cherché à cacher son enthousiasme.

“Pour être honnête, je suis vraiment, vraiment content de la façon dont cela s’est passé jusqu’à présent pour diverses raisons”, a déclaré Seidl. «Tout d’abord, si vous regardez le nombre de tours et la fiabilité que nous avons montrés jusqu’à présent, c’est de loin le meilleur départ depuis de très nombreuses années pour McLaren.

“C’est une belle récompense pour tous les membres de l’équipe et un signe pour l’ensemble de l’équipe que tout le travail acharné du mois dernier pour réaliser cette étape porte ses fruits.”

N’ayant rejoint l’équipe qu’à mi-parcours de la saison 2019, Seidl n’était qu’un observateur alors que McLaren a lutté avec le rythme et la fiabilité au cours de ses années tumultueuses avec Honda de 2015 à 2018, mais maintenant à l’intérieur, a aidé à construire une équipe qui tire sur tous les cylindres.

Au cours des trois premiers jours à Barcelone, la tenue de Woking a priorisé le kilométrage sur le rythme brut, et les 423 tours que le MCL35 a accumulés (quatrième en importance), Seidl s’attend à ce que son équipe puisse diriger le milieu de terrain pour la deuxième année consécutive.

“La voiture s’est comportée comme prévu compte tenu des différentes étapes et tests que nous avons effectués au cours des trois derniers jours”, a-t-il déclaré. “C’est formidable de voir cette corrélation, donc je suis très heureux.

«Nous avons pu cocher toutes les cases que nous avions sur notre liste d’emplois pour cette première partie de la campagne d’essais hivernaux. Nous utiliserons les prochains jours jusqu’au deuxième test pour analyser en détail toutes les données que nous avons collectées. Nous apportons également continuellement de nouvelles pièces à la voiture.

«C’est formidable de voir cet élan que nous avons. Nous reviendrons mercredi prochain et continuerons à travailler sur notre préparation pour Melbourne et à extraire plus de performances du MCL35. “

