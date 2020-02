Seidl: Nous ne contesterons pas avant 2023

Andreas Seidl de McLaren a révélé qu’il était optimiste quant aux chances de McLaren d’améliorer sa solide saison 2019, mais ne s’attend pas à être une tenue gagnante avant quelques années encore.

Bien qu’il ait mené McLaren à son meilleur classement de champion du monde des constructeurs en sept ans la saison dernière, le directeur de l’équipe de 44 ans a réitéré qu’il lui restait encore beaucoup de chemin à parcourir pour remporter le titre.

«Nous voyons encore suffisamment de faiblesses dans l’équipe sur lesquelles nous devons travailler. Nous devons donc montrer que nous nous développons dans ces domaines », a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport.

Lorsqu’on lui a demandé où les trois grandes équipes – Mercedes, Ferrari et Red Bull – détenaient toujours un avantage, Seidl a identifié une myriade de domaines.

“Une meilleure infrastructure, de meilleures procédures, méthodes et processus, plus d’efficacité, plus de confiance en eux-mêmes dans leur propre performance, sans la laisser dégénérer en arrogance”, a-t-il déclaré.

“[In 2019] notre écart par rapport aux meilleures voitures a oscillé entre une seconde et demie. Les meilleures équipes sur chaque piste de course offrent toujours des performances optimales dans toutes les conditions, car elles ont des voitures moins sensibles à certaines conditions – par exemple, les caractéristiques de la piste, les températures et la garde au sol. Pour nous, c’était comme beaucoup de voitures au milieu du terrain. Ils ont une configuration dans laquelle ils fonctionnent très bien. Si vous tombez par cette fenêtre, vous êtes soudainement à la fin du milieu de terrain. Nous devons commencer par là. Plus d’appui est une chose, moins de sensibilité est l’autre. L’appui doit être disponible sur toute la gamme des ajustements, dans tous les états dynamiques, dans tous les types de courbes. Il y a eu trop de fluctuations avec nous. »

Tourné vers l’avenir, Seidl a souligné qu’il était important que McLaren reste concentré sur les défis immédiats de la saison 2020, plutôt que de commencer à allouer des ressources à la construction de sa voiture pour 2021 et au bouleversement des règles à venir.

“Nous ne le faisons pas délibérément”, a déclaré Seidl, en référence au prétendu plan de Renault visant à diviser son objectif.

«Nous devons continuer sur la lancée positive que nous avons réalisée cette année. Nous voulons également faire un pas en avant en 2020. Pas en termes de placement. Je m’attends à nouveau à une lutte acharnée pour la 4e place. C’est le maximum actuellement possible en Formule 1 compte tenu de la force et du budget actuels. Nous voyons encore suffisamment de faiblesses dans l’équipe sur lesquelles nous devons travailler. Nous devons donc montrer que nous nous développons dans ces domaines. Et c’est précisément pourquoi il est important d’avoir une bonne saison 2020. Il est clair pour moi qu’un exercice d’équilibrage nous attend dans l’année en cours, à partir du moment où nous passerons complètement à 2021. Logiquement, cela se produira plus tôt que d’habitude. »

Chaque fois que ce changement intervient, Seidl ne s’attend pas à voir des résultats immédiats au cours de la première année de la nouvelle réglementation, même si son équipe travaille déjà avec un plafond budgétaire similaire à celui qui sera obligatoire.

«Si nous nous tournons vers le plafonnement budgétaire, nous sommes déjà à la bonne échelle. Les propriétaires de l’équipe nous ont clairement fait savoir que nous pouvons opérer sur la couverture budgétaire. C’est un excellent signal pour l’équipe car nous avons la condition préalable pour faire le lien avec le sommet. Cela n’arrivera pas en 2021. Les meilleures équipes ont toujours plus de budgets, plus de ressources, plus de personnes. Et ils font aussi un meilleur travail. Ils devraient le faire en 2020 en prévision de 2021. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, il faudra du temps pour que le plafond budgétaire prenne effet. Je m’attends donc à monter sur le podium et à gagner en 2023. »

.