Selon Mercedes, les sacs de sable de Mercedes se trompent

Date publiée: 27 février 2020

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que Mercedes avait tort de suggérer que la Scuderia avait fait des sacs de sable lors des tests de pré-saison.

Les Silver Arrows ont conclu après le premier test que Ferrari avait placé les lourds sacs de sable sur leur SF1000 car ils restaient bien à l’écart du haut de la feuille de temps à Barcelone.

Mais Binotto a déclaré que Mercedes était parvenue à une conclusion erronée après leurs enquêtes post-test.

“Mercedes semble être très conscient de ce que nous faisons, mais ce n’est pas correct”, a déclaré Binotto interrogé par Motorsport.com au sujet des allégations de Mercedes concernant l’ensachage.

«Nous pensons que nous ne sommes pas la voiture la plus rapide pour le moment, donc je pense que nous serons derrière au tour [at] le début de la saison.

«Qu’est-ce qui nous manque? La voiture de cette saison par rapport à celle de la saison dernière est globalement plus rapide, mais nous sommes plus rapides dans les virages, plus lents sur les lignes droites.

«C’était également un objectif dans la conception de cette voiture. L’année dernière, nous savions que nous étions trop lents dans les virages, nous avons donc essayé de mettre autant d’appui que possible sur la voiture pour [make it] aussi vite que possible dans les coins.

«Mais maintenant, nous payons [for it] sur les lignes droites.

«Je pense que toujours en termes d’équilibre général, de réglages, de virages à vitesse lente, c’est quelque chose que nous devons améliorer. Mais cela fait partie du travail et de la tâche de cette semaine. »

