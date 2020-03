Sept équipes F1 engagées pour sauver les patients COVID-19 grâce à leur ingénierie et leur technologie

Les équipes Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault et Williams travaillent à toute vitesse avec toute leur ingénierie pour contribuer de manière significative à la fabrication d’équipements médicaux pour aider au traitement des patients atteints de COVID-19 dans le Royaume-Uni. Cela est dû à l’appel à l’aide demandé par le gouvernement du pays où les équipes sont basées.

La bonne nouvelle est que des progrès importants ont été réalisés dans la définition et la coordination de votre réponse. Les efforts combinés des sept équipes, surnommé le «projet Pitlane», font partie d’un effort de l’industrie britannique pour fabriquer et fournir des appareils respiratoires pour répondre aux besoins nationaux.

Suite aux décisions prises cette semaine par le gouvernement britannique, le projet Pitlane se concentre sur trois axes de travail. La portée de ces flux de travail va des dispositifs médicaux de rétro-ingénierie existants, pour aider à augmenter la production de conceptions de ventilateurs existantes dans le cadre du consortium VentilatorChallengeUK, à la conception et au prototypage rapides d’un nouveau dispositif de certification. et la production ultérieure.

Dans chaque cas, Project Pitlane combinera au mieux les ressources et les capacités de ses équipes membres, en se concentrant sur les compétences de base de l’industrie F1: conception rapide, prototypage, tests et assemblage qualifié. La capacité unique de la F1 à répondre rapidement aux défis technologiques et d’ingénierie permet au groupe d’ajouter de la valeur à la réponse plus large dans l’industrie de l’ingénierie.

Le projet Pitlane se concentrera désormais sur la coordination et la réponse aux défis clairement définis. Les sept équipes restent prêtes à soutenir d’autres domaines qui nécessitent des réponses technologiques rapides et innovantes aux défis uniques posés par la pandémie de COVID-19.

Jusqu’à présent, 576 000 personnes dans le monde sont infectées par le coronavirus. Malheureusement, 26 455 décès ont été enregistrés et 128 377 patients récupérés sont comptabilisés. Le Royaume-Uni augmente considérablement le nombre de personnes infectées par 14 543, dont 135 ont guéri et 759 sont décédées.

Veuillez rester à la maison, en sécurité. Suivez les instructions de vos gouvernements et autorités sanitaires. Évitez de sortir, mais si c’est absolument nécessaire, faites-le avec toutes les mesures de précaution. Il est entre nos mains d’empêcher cette pandémie de continuer à augmenter.

