Sergio Perez critique les faux tests COVID-19

5 avril 2020

Le pilote de Racing Point, Sergio Perez, s’est déchaîné contre les actions d’un cabinet médical au Mexique après avoir utilisé de faux tests COVID-19.

La pandémie de coronavirus continue de suspendre la vie normale, les pays du monde entier étant bloqués et les cas confirmés dépassant maintenant 1,2 million de personnes dans le monde.

Ces cas ont fait plus de 65 000 morts et il est difficile de produire des kits de test efficaces afin de limiter la propagation du virus qui attaque les poumons et le nombre de décès qu’il provoque.

Le Royaume-Uni a récemment rejeté plusieurs kits de tests parce qu’ils étaient défectueux – un lot a renvoyé trois faux résultats négatifs pour quatre.

Aux États-Unis, plus de 1,5 million de kits de test ont déjà été produits malgré les effets du virus qui arrivent beaucoup plus tard dans le pays par rapport à des endroits comme le Royaume-Uni.

Mais les actions d’un cabinet médical au Mexique ont suscité la controverse.

Dans la province de Jalisco, il n’y a que trois installations d’essai approuvées pour effectuer les tests Covid-19. Un hôpital qui n’est pas approuvé, le Puerto de Hierro à Zapopan, a cependant facturé les habitants pour les tests.

Et après qu’un homme qui a testé négatif là-bas ait par la suite été testé positif dans un centre de test agréé, Perez est allé sur Twitter pour exprimer sa colère.

Pas de puede ser! Espero lo mínimo que hagan sea regresar el dinero de todos los que confiamos en ustedes… pero sinceramente me gustaría ver que hagan algo important por la sociedad para compensar su falla tan grave. Hoy son tiempos de estar todos unidos y apoyarnos entre todos. https://t.co/yiHGLW716y

– Sergio Pérez (@SChecoPerez) 4 avril 2020

“C’est pas possible! J’espère que le moins que vous fassiez est de rendre l’argent à tous ceux qui vous ont fait confiance », a-t-il écrit.

«Mais honnêtement, j’aimerais que vous fassiez quelque chose d’important pour que la société compense votre grave échec.

«Aujourd’hui, c’est le moment de s’unir et de se soutenir mutuellement.»

